Foto’s van de protestborden bij de demo tegen Trump in Den Haag

Op het Malieveld werd gister vanaf een uur of vier gemoedelijk gedemonstreerd tegen Trump en zijn xenofobe beleid. Hoewel op Facebook meer dan zestienduizend mensen hadden aangegeven dat ze geïnteresseerd waren, stond het grasveld niet vol – volgens de berichten waren er “enkele duizenden mensen” op de been.

Het protest was georganiseerd door Wouter Booij, die ook als persvoorlichter werkt voor de PvdA Den Haag. In zijn toespraak maakte hij duidelijk dat het niet alleen om Trump ging, maar om elke vorm van uitsluiting in de wereld. “Er bestaan geen eerste- en tweederangs burgers!” riep hij. “Dit is de grens!” Naast bezorgde burgers waren er veel politici en pers aanwezig. Minister Jet Bussemaker en politici van de partijen DENK, PvdA, SP, GroenLinks en D66 gaven een praatje, en ook Amnesty International, PAX, Stichting Vluchteling, Oxfam Novib en Stichting Vluchtelingenwerk mochten hun zegje doen op het podium.

Op het grasveld liepen man, vrouw, jong en oud door elkaar, maar waren er wel opvallend veel grijze koppies en nette jassen te zien. Harry (47 jaar) vertelde dat hij “nooit demonstreert, maar door de Brexit en de moslimban ben ik wel echt wakker geschud.” Ghislaine (21 jaar) wilde juist nu haar stem laten horen. “We moeten nu in opstand komen, voordat het te laat is. Je kan beter vooraf demonstreren dan achteraf, zoals nu gebeurt in de Verenigde Staten.”

De demonstratie verliep rustig, al probeerde een clubje Antifa tegen het einde wel naar de Amerikaanse ambassade te lopen, terwijl ze “hé, ho, Donald Trump has got to go” scandeerden. Ze kwamen niet erg ver; voor het Museum Meermanno stuitten ze op een blokkade van politiepaarden en ME’ers. Na een korte sit-down en wat geduw en getrek ging iedereen rond een uur of zes uiteindelijk weer naar huis.

Fotograaf Maarten Delobel was bij de demonstratie, en legde de demonstranten en hun bordjes en banners vast.

Tekst door Céline Toering.