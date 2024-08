Foto’s van de protesten in Frankrijk zoals we die nog niet eerder zagen

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Een heleboel journalisten en fotografen van VICE hebben de afgelopen weken de protesten in Parijs van De Gele Hesjes vastgelegd. Daar kwam vaak een hoop chaos, geweld en traangas bij kijken. We zien al wekenlang in allerhande media foto’s van auto’s die in de fik gestoken werden, banken die uit angst voor een bestorming dichtgetimmerd waren, en zwaargewonde mensen die door de agressieve politie aangepakt werden.



Parijs is inmiddels een no-go zone. Maar te midden van al het geweld, lijkt het leven ons ook iets te willen zeggen: het gaat gewoon door. Fotograaf Viktor Poisson begaf zich tussen de barricades en konvooien van politietestosteron, om een ander beeld te van het geweld te vangen. Zijn foto’s laten zien dat de Fransen soms ook gewoon grote kinderen zijn, en dat het leven in Parijs niet stopt.

Bekijk hieronder de foto’s: