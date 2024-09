Foto’s van de rellen in Rotterdam nadat Nederland en Turkije het aan de stok kregen

Het zal je niet ontgaan zijn dat Nederland afgelopen zaterdag in een diplomatieke rel van jewelste met Turkije terecht is gekomen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken wilde naar Nederland komen om Nederlandse Turken over te halen om ‘ja’ te stemmen, bij een Turks referendum over meer macht voor president Erdogan. Nederland sputterde tegen, en toen de Turken begonnen te dreigen en te chanteren werd er besloten dat het feest niet doorging. De Turkse Minister van Familiezaken wilde later per auto alsnog komen, maar werd tegengehouden door de politie. De Turken waren razend, Erdogan noemde Nederland nazistisch en fascistisch.

Voor de Turkse ambassade in Rotterdam waren ’s avonds honderden mensen aanwezig om te demonstreren tegen het besluit van Rutte en kornuiten. De sfeer was bijzonder grimmig en uiteindelijk liep het uit de hand. Er werden dingen naar de politie gegooid en er werden charges uitgevoerd en waterkanonnen ingezet. Fotograaf Joris van Gennep kreeg ook nog een flink sproei water over zich heen, maar wist zijn camera op het nippertje van de verdrinkingsdood te redden.