Foto’s van de skatescene in Zambia en Mozambique

De afgelopen drie jaar bouwde fotograaf Jonas Camps (29) – samen met vrijwilligers van Skateworld Better en Wonders around the world – mee aan skateparken in Zambia en Mozambique.

Zo’n vijf jaar geleden woonde Jonas in Lissabon. Een van zijn huisgenoten, Martin, was een kerel die ooit met een skateproject in Afrika wilde beginnen. “Ik heb toen gezegd van oké, als dat ooit gebeurt, kom ik mee”,

Videos by VICE

zegt Jonas. Martin is intussen medeoprichter van Skate World Better, een non-profit organisatie die gemeenschappen wil versterken door skateparken te bouwen. “En dus zijn we inderdaad op reis vertrokken”, zegt Jonas. “De eerste keer naar Mozambique en onlangs stond Zambia op de planning.

“In 2019 hebben we samen met een lokale kerel twee kleine skateparken gebouwd in Mozambique”, vertelt de fotograaf. “Maar toen we vorig jaar naar Zambia gingen, wilde ik het anders aanpakken. Ik wilde mijn tijd nemen om foto’s te maken en de mensen beter te leren kennen.”

Nadat ze geland waren in Lusaka, de hoofdstad van Zambia, stond de crew nog een reis van 600 kilometer te wachten. “We hadden elkaar al twee jaar niet meer gezien, dus iedereen keek enorm uit naar die reis”, zegt Jonas. “Toen we uiteindelijk in Mongu arriveerden was het pikdonker, maar we zijn er meteen ingevlogen. Tien dagen later kwam het andere deel van de crew al, en tegen dan moesten alle voorbereidingen klaar zijn.”

De community van Mongu – waar Jonas en de andere vrijwilligers verbleven – woont bovenop een berg. “Het skatepark ligt ook op die berg”, vertelt Jonas. “Dus elke keer als we naar de winkel of de stad gingen, skaten we met twintig, dertig man die berg af. Uiteraard keken mensen raar op in het begin, maar na een paar weken wist iedereen wat we daar aan het doen waren.” Samen met een twintigtal lokale werkkrachten bouwden Jonas en de andere vrijwilligers een skatepark van 700m². “Iedereen was mega enthousiast”, zegt Jonas. “Op de openingsdag is er meer dan 1200 man komen opdagen, dat was echt zot.”

De fotograaf vertelt dat de skatescene in Zambia al verder staat dan die in Mozambique, en dat dat voor een groot stuk te danken is aan Johnny Kalenga: een man wiens levensverhaal hoogstwaarschijnlijk het script is van een toekomstige skate-documentaire.

Kalenga groeide op in in het westen van Zambia. Tijdens zijn jeugd waren er weinig of geen verharde wegen, parken of voetpaden in zijn omgeving – skaten was dus allesbehalve een evidente hobby. “Ik had nog nooit geskate, maar ik wist gewoon dat het mijn passie was”, zegt hij in een Ted Talk.

Johnny’s ouders waren allesbehalve enthousiast over zijn toekomstplannen, vooral omdat hij na een zwaar auto-ongeluk een paar maanden in het ziekenhuis belandde. Maar vanaf het moment waarop hij weer naar school mocht, spaarde Johnny maandenlang zijn lunchgeld op. “En toen ik eindelijk genoeg geld had om een skateboard te kopen, deed ik niets anders meer. Ik skate iedere dag, gewoon om er beter in te worden.”

De kinderen van Mongu zagen Johnny door de straten skaten en vroegen of hij het hen ook wilde leren. Zonder het echt te beseffen, begon Johnny skateles te geven aan de kinderen van Mongu. Eerst aan vijf, dan aan tien,… Uiteindelijk deelde hij z’n skateboard met meer dan dertig kinderen. “Toen wij daar toekwamen, had Johnny al een community opgebouwd van meer dan 400 kinderen”, zegt Jonas.

Maar hoe meer kinderen er bijkwamen, hoe langer ze op hun beurt moesten wachten. Dus begonnen ze zelf boards te maken met planken, flessen, wieltjes van reiskoffers,… “Ik begon er foto’s van te maken voor mezelf”, zegt Johnny, “maar op een dag werd ik wakker en dacht ik: de wereld moet dit zien”, zegt Johnny in diezelfde Ted Talk. Hij maakte een Facebook-pagina aan die binnen de kortste keren werd opgepikt door mensen van over de hele wereld. Intussen kregen ze al massa’s schoenen, boards en ander skatemateriaal opgestuurd.

“En sinds mei is dus ook het skatepark van Mongu klaar”, zegt Jonas. “Je voelt dat die scene hier super hard gaat boomen. Mozambique, Zambia, Ghana – de mensen die in die landen met skaten bezig zijn, staan voortdurend met elkaar in contact. Je voelt aan alles dat er iets staat te gebeuren.”

Ontdek hier andere Belgische fotografen. Ben of ken je zelf een getalenteerde fotograaf? Stuur ons een mailtje op beinfo@vice.com

Volg Jonas ook op Instagram.

Volg VICE België ook op Instagram.