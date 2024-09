Foto’s van de slechtste cadeaus die mensen van hun ex kregen

Iedereen houdt van leuke cadeaus, maar niemand zit te wachten op een ingelijste 3D-poster van een kat of een mok met “Beste Papa van de Wereld” erop. Toch hebben verschrikkelijke slechte cadeaus ook wel wat bijzonders.

Veel mensen zijn bijzonder slecht in goede cadeautjes geven. Naast een paar leuke cadeaus krijg je daarom altijd een stapel prulletjes: een rare geurkaas of goedkope fles rosé van de nachtwinkel om de hoek.

Maar toch is er iets wat die slechte cadeaus van je lief extra slecht maken, zeker als dat later een ex wordt. Je begint je af te vragen: Was die geknakte roos een symbool voor onze relatie op dat moment? En die verzameling bierdopjes van zijn overleden oom? Dat lingeriesetje dat veel te klein was, wilde hij daarmee zeggen dat ik af moest vallen?

Als je relatie uitgaat, liggen die cadeaus vaak nog ergens te verstoffen onder je bed of achterin een kast. Gelukkig zijn er toch een paar dappere mensen die het aandurfden om in hun verleden te wroeten om de souvenirs van een verloren liefde op te snorren. Zelfs als die souvenirs echt superlelijk zijn.

We vroegen hen om hun meest gruwelijke cadeaus te laten zien die ze een keer van hun ex kregen.

Billie (22), Londen

Van wie heb je dit waanzinnige kunstwerk gekregen?

Van mijn ex Henry. We kennen elkaar van de universiteit en hadden een jaar een relatie.



Zit er een verhaal achter?

Het was een cadeautje voor in mijn nieuwe huis. Ik maakte altijd grapjes dat ik zou eindigen als een eenzaam kattenvrouwtje. Best ironisch, want ik ben allergisch voor katten.

Vond je het toen een leuk cadeau?

Toen vond ik het wel grappig. Nu iets minder.

Waarom vind je zo slecht aan dit cadeau?

De oprechtheid in de ogen van het dikke katje.

Waarom ging het uit?

Hij bleek anders te zijn dan ik dacht.

Heb je nooit overwogen dit ding weg te gooien?

Nee, ik heb een beetje last van een verzamelstoornis.

Sutwo (19), Ipswich (VK)

Van wie heb je deze “Beste Vader van de Wereld”-mok gekregen?

Van mijn ex-vriendinnetje Ellie. Ze gaf me deze mok toen ik 17 was. We zaten nog op school en we hebben zo’n anderhalf jaar verkering gehad.

Zit er een verhaal achter?

Het was een beetje een grapje, want toen ze het gaf deed ze alsof ze zwanger was. Je had mijn gezicht moeten zien. Het was een geintje, ze maakte me altijd een beetje belachelijk.

Wat vond je toen van het cadeau en wat vind je er nu van?

Toen vond ik het verschrikkelijk. Ik vond haar toen ook de verschrikkelijkste persoon op aarde. Nu vind ik het wel grappig.

Waarom is zo’n slecht cadeau?

Ik weet het niet, het was gewoon een abnormale grap. En dat nog wel op m’n verjaardag…

Waarom ging het uit?

We groeiden uit elkaar, er was niet echt meer een klik ofzo. We gingen onze eigen weg.

Heb je ooit overwogen de mok weg te gooien?

Nooit. We hebben een groot keukenkastje dus ik kon het altijd wel ergens achterin zetten. Ik gooi nooit wat weg.

Opal (21), Hove (VK)

Van wie heb dit verneukte houten luipaard gekregen?

Mijn ex had ‘m voor me gekocht. We hadden maar een paar maanden wat. We kenden elkaar van een workshop waar we leerden hoe we groenten moesten pekelen.

Zit er een verhaal achter?

Hij had een cursus houtbewerking gedaan omdat hij een soort spirit animal voor me wilde maken. Mijn spirit animal was volgens hem een luipaard.

Vond je het een leuk cadeau toen?

Ik werd er ongemakkelijk van. Nu nog steeds.

Waarom vind je het zo’n afgrijselijk cadeau?

Ik ben echt doodsbang voor de uitdrukking die die op z’n gezicht heeft. Hij lijkt ook een beetje op m’n ex en nu heb ik het gevoel dat hij me in de gaten kan houden.

Waarom ging het uit?

Hij ging een tijdje reizen, dus gingen we uit elkaar. We vonden het allebei niet echt erg.

Staat het symbool voor jullie relatie?

Het staat symbool voor hem…

Heb je ooit overwogen dit ding te dumpen?

Nee, het is eigenlijk best goed gemaakt.

Pablo (26), Mexico

Van wie heb je deze leuke Whore Church-DVD gekregen?

Ik heb hem van mijn ex cadeau gekregen. We hadden een jaar en drie maanden.

Zit er een verhaal achter?

Ik ben streng katholiek opgevoed in een dorpje naast Mexico City en mijn vriendin was atheïst. Ik was jarig dus ze dacht dat het grappig was om me een DVD te geven vol gore middeleeuwse horror en godslastering. Misschien hoopte ze dat ik zo van mijn geloof af zou stappen, maar dat is niet gelukt.

Vond je het een leuk cadeau om te krijgen?

Ik was superbeledigd toen ik ‘m kreeg. Het is in strijd met alles waar ik in geloofde en mee ben opgevoed. Nu ben ik zelf atheïstisch dus ben ik het volledig eens met de boodschap uit de film.

Waarom is het zo’n slecht cadeau?

Het is slecht maar ook uniek. Ik haat haar nu, maar ben nu ook atheïst.

Staat het symbool voor jullie relatie denk je?

Voor mij liet het cadeau vooral zien dat we niet bij elkaar pasten. Misschien waren we wel voorbestemd voor elkaar, maar dat ik weet ik niet want ik heb nu een enorme hekel aan haar.

Bettine (23), Inverness (VK)

Wie heeft deze haarborstel voor je gekocht?

Mijn ex-vriendje. We ontmoetten elkaar in de trein naar Birmingham en hadden een korte relatie van zo’n drie maanden.

Zit er een verhaal achter?

Toen we wat kregen, was ik jarig. Hij had deze haarborstel voor me gekocht. Ik vond het maar een raar cadeau. We maakten nooit grapjes dat mijn haar altijd in de klit zat of zo.

Hoe reageerde je erop toen je het kreeg?

Ik vond het nogal een verwarrend cadeau, maar achteraf gezien was het wel een logische. Mijn haar zit namelijk vaak in de war en ik ben nu dol op die borstel.

Waarom was het dan zo’n slecht cadeau?

Zo’n klein plastic ding is een raar verjaardagscadeau. Ik denk dat hij in de Action stond en geen idee had wat ik leuk zou vinden.

Waarom ging het uit?

We gingen op Nieuwjaarsavond in vrede uit elkaar.

Wat zegt het over jullie relatie?

Kort, krachtig en saai.

Ala (25), York (VK)

Waar ontmoette je de persoon die je dit cadeau gaf?

Ze heette Stacey, ik ontmoette haar bij een honkbalwedstrijd in Tokio.

Zit er een verhaal achter?

Toen ik haar voor het eerst zag, had ze zo’n enorme rode schuimrubberen hand om. Een paar jaar later leek het haar leuk om mij te verrassen met zo’n schuimrubberen hand.

Vond je het toen een leuk cadeau?

Ik vond het supergrappig. Ik bedoel, het is een enorme schuimrubberen hand. Maar als ik er nu naar kijk moet ik vooral denken aan haar enorme handen.

Zegt het iets over jullie relatie?

De hand houdt één vinger omhoog. Zij was mijn eerste liefde.

Heb je hem ooit overwogen weg te gooien?

Nee natuurlijk niet, het was het eerste cadeau van mijn eerste relatie.

Steph (24), Hackney (VK)

Wie heeft je deze superlelijke cactus gegeven?

Mijn huidige vriend, James. Al twijfelde ik of hij mijn vriendje was na dit cadeau. We kennen elkaar via een gemeenschappelijke vriend. Hij is een van de beste vrienden van de broer van mijn beste vriendin.

Zit er een verhaal achter?

Ik ben nogal verslaafd aan planten en James staat erom bekend dat hij altijd klotecadeaus geeft. Dat doe hij niet met opzet maar in dit geval besloot hij dat wel te doen zodat hij minder voor gek zou staan. Hij was net bij een klein plantenwinkeltje geweest en had een deze cactus gekocht. De cactus had de vorm van een mannetje, dus we noemden hem Meneer Man. Toen kwam mijn zus langs en die sloopte per ongeluk het hoofd van Meneer Man. Ik was overstuur en probeerde zijn hoofd er weer op te zetten met veiligheidsspelden. Dat lukte niet en hij begon te rotten. Ik heb het hoofd toen maar weggegooid en toen groeiden er ineens lange groene stengels uit de rest van Meneer Man. Dat gebeurde echt binnen vieren dagen.

Vond je het toen een leuk cadeau? En wat vind je er nu van?

Ik vond het wel een oké cadeau, het is gewoon een cactus. Nu vind ik het wat minder. Er is een keer een kind letterlijk in huilen uitgebarsten toen hij de cactus zag.

Wat maakt het zo’n slecht cadeau?

Elke dag groeit de fallusvormige stengel van mijn cactus een centimeter. Waar zie je dat in de wereld?

Zou je het ooit weggooien?

Nee, ik gooi een plant pas weg als hij helemaal dood is. Maar Meneer Man heeft niet lang meer te leven.

John (28), Billericay (VK)

Van wie heb je deze oersaaie brillenkoker gekregen?

Een ex-vriendinnetje. Ze heette Rosa en hadden een knipperlichtrelatie. We ontmoetten elkaar in een bar in Figueres in Spanje. Ze werkte daar en ik kwam nog een drankje drinken. Dat werden wel meer drankjes en we voelden en klik. Vanaf dat moment hadden we wat.

Zit er een verhaal achter het cadeau?

Rosa zag dat ik m’n bril altijd in de zak van m’n jas stopte, want ik had er geen houder voor. Ze zei dat een paar keer, want ze hoopte dat ik er wat aan zou doen. Ik deed dat niet dus nam ze het heft in eigen hand.

Vond je het een leuk cadeau?

Ik was er niet echt van onder de indruk. Ik had haar een prachtige ketting met blauwe stenen gegeven, precies de kleur blauw van haar ogen. Een brillenkoker was dan wel wat matig. Maar ik gebruik ‘m nu de hele tijd, al twee jaar. Hij gaat langer mee dan die ketting.

Waarom was het zo’n slecht cadeau?

Voor een brillenkoker symboliseert hij best veel verdriet. Het ging niet zo goed met Rosa toen het uitging. Ik weet er het fijne niet van maar het laatste wat ik over haar hoorde, was dat ze het slechte pad opging en nu in Barcelona zit met verkeerde mensen.

Waarom ging het uit?

Vanwege de afstand. Ze zei dat ze naar Londen zou komen, maar ze verliet haar geboortestadje bijna nooit. Ze kwam een paar keer langs, en ik zocht haar nog een paar keer op, maar uiteindelijk wilden we niks voor elkaar opgeven. Het zij zo.

Staat het symbool voor jullie relatie?

Ondanks dat we samen waren, heb ik haar nooit echt leren kennen. Maar de koker laat zien dat ze aan de kleine dingen dacht, dat ze wel probeerde mij te leren kennen. De koker herinnert me eraan dat ik beter mijn best moet doen voor mensen en net zoveel moet geven als nemen.

Waarom heb je het nog niet weggegooid?

Omdat ik mijn bril erin doe. Weet je wel hoe moeilijk het is om je brillenglazen schoon te houden?

Azara (25), Streatham (VK)

Hoe kwam je aan dit leuke boekje genaamd Me Without You?

Dat heb ik van mijn laatste ex gekregen. We hadden zo’n 2 maanden wat.

Zit er een verhaal achter?

Ze was aan het winkelen en vond het een leuk boekje voor ons.

Vond je het een leuk cadeau?

Ik vond het toen wel schattig. Ik vond het een beetje te serieus voor onze relatie, maar misschien was dat ook wel een hint. Nu is het gewoon een raar een grappig cadeau.

Waarom is het zo’n slecht cadeau?

Omdat ik het boekje kreeg van een ex en erop staat ‘Me Without You’. Omdat we niet meer samen zijn, heeft het boekje een beetje een bittere nasmaak.

Waarom ging het uit?

Het ging niet zo goed tussen ons. Ze vond iemand anders leuk die sprekend op mij leek, dat was erg vreemd. Dus gingen we uit elkaar.

Zou je het ooit weggooien?

Ik wil het elke keer doen als ik het tegenkom tijdens het opruimen. Ik doe het niet omdat ik het zo leuk vind om naar te kijken en vind het dan zo raar dat ze me dit gaf, maar dat we niet meer samen zijn.

Fergus (25), York (VK)

Wie heeft dit voor je gekocht?

Ik was met de jongens op vakantie naar Spanje toen ik een meisje tegenkwam. Ze werkte daar in een tuincentrum dus toen ze naar Engeland kwam, nam ze iets mee uit de uitverkoop. Ze zei: “Grappig toch, net al de kippen uit het tuincentrum.” Daar moesten we toen wel een beetje om lachen.

Vond je het een leuk cadeau?

Ik vond het geweldig. Hij is een beetje overwoekerd maar staat nog steeds in de tuin. Ik zie ‘m niet altijd, maar ik vind het leuk als ik hem wel zie.

Waarom is het cadeau dan zo slecht?

Hij ziet er armoedig uit, maar dat was ook een beetje haar bedoeling.

Waarom ging het uit?

Ik brak haar hart.

Ga je het ooit weggooien?

Nee, ik ben een verzamelaar. Hij staat prima in de tuin.

