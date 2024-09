Foto’s van de supergeheime verkiezing van een Prins Carnaval

Als je nog een jonge druif bent wil je meestal iets worden als profvoetballer, of musicalster, of brandweerman of -vrouw, maar als je een peuter van onder de rivieren bent staat mogelijk Prins Carnaval ook hoog op dit lijstje. Prins zijn van je dorp of stad is de hoogst haalbare eer in het leven van veel Limburgse en Brabantse mannen (en wellicht van steeds meer vrouwen).

De verkiezing van de nieuwe Prins Carnaval is altijd een enorme gebeurtenis, en tot de officiële bekendmaking is het het grootst denkbare geheim in het betreffende dorp. Bart Thiesen en Robert Oosterbroek maakten een reportage over het Noord-Limburgse dorpje Wellerlooi, waar ze de verkiezing van Prins Carnaval van begin tot eind volgden. Ze bezochten het dorp tientallen keren, waren bij geheime vergaderingen, kwamen bij de aanstaande prins thuis, en zaten regelmatig bij de dorpskapper.

Het is 11 november 11 minuten over 11. Met 11 carbidschoten op het plein voor de kerk wordt het carnavalsseizoen in het Noord-Limburgse Wellerlooi, De Loi voor insiders, geopend.

In de kroeg naast de kerk wordt bier getapt, veel bier. Het is er stampend druk. Op de bar ligt een stapel formulieren waarop de dorpelingen mogen invullen wie er dit jaar Prins Carnaval moet worden.



Wellerlooi is een grensdorpje tussen Nijmegen en Venlo waar zo’n 1200 mensen wonen. Er is een café, een basisschool, een gemeenschapshuis, een kapper een paar honderd huizen en natuurlijk de katholieke kerk, maar veel meer is er niet.

Op 21 november, vijf kilometer buiten de bebouwde kom, komen drie mannen en twee vrouwen in het geheim bijeen. Het is de prinsencommissie van carnavalsvereniging De Kuluut. Er volgt een stevige discussie, over wie aankomende carnaval de nieuwe prins van het dorp moet worden. Tegen het einde van de avond zijn ze eruit.

Het is nu zaak dat de aanstaande prins zo snel mogelijk gevraagd wordt of hij ‘De muts met de veren’ wil dragen. Natuurlijk zegt hij ja. Hij is dolgelukkig. Wel duurt het nog zes weken voordat de rest van het dorp te horen krijgt dat Ferdie de Mulder de nieuwe prins wordt. De komende weken is Prins Ferdie d’n Urste het best bewaarde geheim van het dorp.

Zes weken later is daar eindelijk de dag waar het hele dorp maanden naartoe heeft geleefd. Het lang bewaarde geheim is geen geheim meer, alle geheimzinnigheid is voorbij, en Prins Ferdie straalt als een zielsgelukkige baby.

Het gemeenschapshuis gaat dicht, het feest verplaatst zich naar de tuinbouwloods achter het huis van de prins. Ferdie’s voorganger Dennis is er ook. De oud-prins heeft vanavond de scepter over moeten dragen. Terwijl de anderen feest vieren loopt Dennis naar buiten. Het afscheid valt hem zwaar en hij is erg emotioneel.



Nu iedereen het mag weten, zal ook iedereen het weten. De hele buurt is vroeg uitgelopen om het huis van de kersverse prins te versieren.

Het leven van Ferdie en zijn vriendin Annemarie is vanaf nu één grote hectiek. De komende weken puilt hun agenda uit: twaalf recepties bij naburige dorpen, de sleuteloverdracht bij de burgemeester, op de foto voor statieportretten, op bezoek in het bejaardenhuis, naar de basisschool, het jeugdprinsenbal en de boerenbruiloft.



Het gaat snel. Alle activiteiten beginnen hun tol te eisen. En dat terwijl het echte carnaval nog niet eens begonnen is. Ferdie slikt vitaminepillen om niet ziek te worden. Zijn adjudanten staan hem bij en slepen hem er doorheen.



Honderden mensen uit het dorp en van ver daarbuiten komen op audiëntie om de prins te feliciteren.

Carnaval staat voor vier dagen feest, die traditiegetrouw de vastenperiode inluiden. Niet dat de mensen dit in de 21ste eeuw nog massaal doen, maar de katholieke kerk heeft wel nog een prominente plek in het leven van veel dorpelingen. Tijdens de hoogmis aan de vooravond van Carnaval zegent de pastoor de carnavalisten in.

Het hoogtepunt van iedere Prins Carnaval is de zegetocht door het dorp. Hij staat bovenop de hoogste wagen van de optocht, als het extatische middelpunt van Wellerlooi. Door iedereen op handen gedragen, het ultieme dorpsverlangen.