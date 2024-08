Foto’s die je alleen maakt met een zee van geduld

Tuurlijk, met goede apparatuur en jarenlang oefenen kom je een heel eind in de fotografie. Maar straatfotograaf Jonathan Higbee weet dondersgoed dat een briljante foto soms simpelweg ontstaat door je eigen gevoel na te jagen. “Ik denk dat er zoiets bestaat als een aangeboren visie die gewoon in je zit, maar je kunt dat zeker ook verfijnen en trainen, net als dat je in de sportschool je buikspieren traint.”

En als je Higbees foto’s ziet, zie je meteen dat hij die technieken verfijnd heeft. Zijn serie Coincidences is een verzameling foto’s die hij op toevallige momenten nam in de straten van New York: een man in een advertentie die een voetganger aan de lijn lijkt te houden, een forens die samensmelt met The Weeknd wanneer hij langs een poster van hem loopt of een vrouw in de metro met een ballon van Mickey Mouse, die precies voor haar hoofd zweeft. Higbee sluipt door de stad, op zoek naar zulke optische illusies die vanzelf plaatsvinden. En zijn geduld wordt regelmatig beloond.

Videos by VICE

Door de jaren heen heeft Higbee geleerd op welke patronen hij moet letten en hoe hij snel kan reageren op bepaalde momenten. “Normaal doe ik mijn traditionele straatfotografie-wandelingen. Dan loop je gewoon rond en maak je foto’s en kijk je wat er om de hoek te vinden is. Maar terwijl ik dat doe, let ik ook altijd op dingen waar veel potentie in zit. Een vette afbeelding ergens, daar houd ik van. Of een of andere supervreemde advertentie, of juist hele minimale graffiti. Dat soort dingen,” legt hij uit. “Als ik zoiets zie, blijf ik een tijdje kijken naar alle voetgangers en het verkeer om te zien wat voor mensen daar langs lopen, en hoeveel.

Wall Street, 2015. Door Jonathan Higbee

Soms duurt dat maar een half uurtje, soms is het vier maanden wachten op het juiste moment, zoals bij de foto van de man die aan de lijn zit. “Ik heb zoveel tijd doorgebracht op die plek. En toen had ik die foto eindelijk. Dat had ook niet veel langer mogen duren, want twee dagen later werd de advertentie weggehaald.”

Higbee zegt dat zijn serie Coincidences niet per se een einde heeft. Zolang hij in New York rondloopt tussen de eindeloze stroom mensen, blijft hij foto’s schieten. “Telkens als ik in de stad ben, zelfs wanneer ik even boodschappen doe of aan het lunchen ben met een vriend, zie ik overal toevalligheden,” zegt hij. “Die moet ik wel fotograferen.”

Times Square, 2015. Door Jonathan Higbee

Garment District, 2016. Door Jonathan Higbee

34th Street, 2016. Door Jonathan Higbee

Midtown Crosswalk, 2015. Door Jonathan Higbee

Life in New York, 2017. Door Jonathan Higbee

42nd Street, 2016. Door Jonathan Higbee

3 Train, 2016. Door Jonathan Higbee

Comb Over 8th Avenue. Door Jonathan Higbee

Bag of Surprises, 2016. Door Jonathan Higbee

Downtown, 2016. Door Jonathan Higbee

Dit artikel verscheen eerder op VICE USA .