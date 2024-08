Foto’s van de trots en treurigheid van Harlem in de jaren negentig

De Japans-Amerikaanse fotograaf Katsu Naito bezit de geest, charme en vastberadenheid die noodzakelijk zijn om een ambitieuze straatfotograaf te zijn. Nadat hij als tiener in de jaren tachtig van het Japanse platteland naar Manhattan verhuisde, kocht hij meteen een 35mm SLR-camera om alles in zijn nieuwe omgeving vast te leggen. Niet lang nadat hij verhuisde, bezocht Naito de voornamelijk zwarte buurt Harlem voor de eerste keer.



“Ik woonde in de Upper West Side waar veiligheid nooit een probleem was, dus het was voor mij een uitdaging om naar Harlem te gaan. Ik weet nog dat ik de rillingen over mijn rug voelde toen ik door de straten liep langs lege gebouwen. Maar tegelijkertijd voelde ik me op mijn gemak,” vertelt de fotograaf aan VICE. Hij was meteen onder de indruk van de open lucht en de energie. “Omdat de gebouwen lager waren dan in de rest van de stad, kon ik veel verder kijken.”



Na die eerste trip naar Harlem, had Naito de neiging om alles wat hij zag vast te leggen. “Ik probeerde me zo normaal mogelijk te gedragen. Niet als een toerist, maar alsof ik er woonde.” Toch wachtte hij een paar jaar, totdat hij zelf naar de buurt verhuisde. Hij vindt dat je pas oprechte, eerlijke foto’s kan maken, als je er zelf leeft. Dankzij zijn fotografie, lukte het hem een ingang in de gemeenschap te vinden, ondanks de taal- en cultuurbarrières. “Ik probeerde gewoon vriendelijk te zijn. Ik verwachtte dat ik niet geaccepteerd zou worden, maar hoe meer afwijzingen ik kreeg, des te vriendelijker ik werd. Ik denk dat als je je best doet om aan te tonen dat je eerlijk en oprecht bent, mensen zich uiteindelijk ook openstellen naar jou toe. Toen mensen me leerden kennen vroegen ze me vaak om foto’s te maken.” Hij bleef nog lang in Harlem wonen. Daar maakte hij zijn persoonlijke werk, vergelijkbaar met straatfotografen die hem voorgingen, zoals Jamel Shabazz en Diane Arbus.



Once in Harlem, Katsu Naito’s nieuwe boek, wordt dit weekend gepresenteerd op de New York Art Book Fair. Het geportretteerde Harlem toont een sterk contrast met het huidige Harlem: troosteloze straten, verlaten gebouwen en mode uit de jaren negentig vullen de pagina’s. Het boek geeft je een intiem kijkje in de buurt, vanuit de ogen van iemand die daar langzaam deel van is geworden. Veel fotografen slaan de plank mis als ze een gemeenschap proberen vast te leggen die anders is dan die van henzelf. Naito behandelt zijn portretten met zorg en respect, waardoor je kunt zien dat zijn werk is gemaakt vanuit oprechte liefde voor de mensen en straten die hij fotografeerde.



Once in Harlem is online beschikbaar.