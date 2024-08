Foto’s van de verwoestende bosbranden in het Griekse Rafina

In de Griekse regio Attica, vlak buiten Athene, zijn de afgelopen dagen zeker 79 doden gevallen bij bosbranden. Volgens de lokale autoriteiten is de kans groot dat dit dodental nog oploopt, omdat nog tientallen mensen worden vermist.



De Griekse premier Alexis Tsipras heeft de noodtoestand uitgeroepen en drie dagen van nationale rouw afgekondigd, terwijl de overheid de oorzaak van de branden probeert te achterhalen.

Het hoogste aantal doden viel in de havenstad Rafina, waar 26 lichamen werden gevonden op een stuk land dichtbij de zee. De politie vermoedt dat de slachtoffers ingesloten werden door de hevige rook voor ze de zee konden bereiken. Brandweer, reddingsteams en vrijwilligers hebben tot nu toe zo’n zevenhonderd mensen gered die naar de stranden van Attica waren gevlucht om aan de vuurzee te ontkomen.

In Rafina heeft de politie het terrein waar de slachtoffers werden gevonden afgezet, maar van waar ik stond, buiten de afzetting, kon ik de lichamen onder witte lakens zien liggen. “Sommige slachtoffers waren familieleden,” vertelde vrijwilliger Nikos Andiopoulos me. “Ze zijn in elkaars armen gestorven.”





Om op deze plek te komen ben ik langs tientallen uitgebrande huizen gereden. Sommigen smeulden nog na. “Dit is het huis van mijn nicht,” zei Spyros Hatziandreou, toen hij net aankwam. “Ik probeer haar al de hele dag te bellen maar ze neemt niet op.”

Op de weg naar het gebied moesten brandweerwagens voorzichtig om uitgebrande auto’s heen rijden. In de buurt zat Theodoros Zouzoulas in de tuin van zijn nog rokende huis. “Alles is vernietigd,” vertelde hij. Net als Zouzoulas, bereikte Costas Boufi het strand op tijd. “Mijn huis is in vlammen opgegaan, het leek maar tien seconden te duren,” zei hij.

Savina, een Duitser, is eigenaar van vier grote huizen op het aangrenzende stuk land. Drie van de huizen zijn tot aan het fundament verbrand, maar het vierde is compleet intact. “Ik heb geen idee wat er is gebeurd,” zei Savina, die nog steeds in shock was. “Ik heb gezegd dat mijn buren welkom zijn om langs te komen, maar ik ben bang dat de aanblik van het niet verbrande huis pijnlijk voor ze is.”

Een bewoner van Rafina kijkt naar de verwoesting.

Savina