Foto’s van de vreugde en chaos van Notting Hill Carnival

De zomer loopt weer op z’n einde, en mensen in West-Londen weten wat dat betekent: het Notting Hill Carnival barst los, met alle veren, lachgaspatronen, drums, fluitjes en dansers die daarbij komen kijken. Het is ‘s werelds op een na grootste straatfeest (alleen Rio Carnival kan er aan tippen), een jaarlijkse viering van Caribische cultuur en geschiedenis in Engeland.

Dit jaar – toevallig ook 75 jaar sinds het schip de HMT Empire Windrush aanmeerde, waarmee de eerste generatie migranten vanaf de Caraïben naar het Verenigd Koninkrijk kwam – had de vreugdevolle parade een zweem van strijdbaarheid. Langs de voordeuren van de miljonairs in Notting Hill paraderen voelt net even anders als er ook een enorme wooncrisis aan de gang is, waardoor veel mensen zelfs in de buitenwijken uit hun piepkleine woningen worden verdreven. Op zondag en maandag waren de knallende speakers 72 seconden lang stil om de slachtoffers van de brand in de woontoren Grenfell te herdenken. De uitgefikte toren, waarin sociale huurwoningen waren gevestigd, is nog steeds zichtbaar vanaf veel straten in het rijkste stadsdeel van Londen.

Zoals ieder jaar gaan hysterische krantenkoppen in de Britse pers vooral over de criminele incidenten van het afgelopen weekend. Dat gebeurde zelfs al voor het feest überhaupt was begonnen: vorige week noemde Susan Hall, een Tory-kandidaat voor het Londense burgemeesterschap, Carnival “gevaarlijk”, ondanks het feit dat de misdaadcijfers bij Carnival vaak lager zijn per persoon dan bij veel andere (wittere) Britse festivals.

Dit doet echter niets af aan het gefeest op straat: dit jaar marcheerde de menigte gehuld in allerlei soorten Caribische vlaggen langs politieagenten, jonko’s en verenboa’s in de lucht; een luidruchtige representatie van de diversiteit van Londen. VICE-fotograaf Aiyush Pachnanda was erbij om de vreugde en chaos vast te leggen.

Daggeren op een straathoek is deel van de pret.

Soundsystem-cultuur

Ontspannen politie-agenten met lachgaspatronen

.

Soms wordt het allemaal ietsjes teveel.

De vlag van Grenada

