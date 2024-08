Foto’s van de waanzinnige zeemeerminnenparade van Coney Island

Sinds 1983 vindt ieder jaar, op de eerste zaterdag rond de zomerzonnewende, de Coney Island Mermaid Parade plaats. Op zijn hoogtepunt trok deze viering van mythologie, cultuur en ambacht meer dan 830.000 bezoekers, wat het de grootste kunstparade van de VS maakt. Mensen uit alle stadsdelen van NYC, en van over de hele wereld, trekken in een gigantische stoet met praalwagens langs Surf Avenue en de promenade, uitgedost in de meest creatieve zelfgemaakte kostuums. Je ziet niet alleen zeemeerminnen en -mannen voorbij komen, maar ook kreeften, vissen, zeewiermonsters en verklede honden. Ieder jaar worden er een Koning en Koningin van de Parade gekozen om een strandceremonie te leiden, waarmee de oceaan wordt geopend voor de zomer. Dit jaar was de eer aan Arlo en Nora Guthrie, de kinderen van beroemde Coney Island-bewoner en folkzanger Woody Guthrie.

In de zomer wordt Coney Island druk bezocht om allerlei redenen – mensen komen er om hotdogs te eten bij Nathan’s, een ritje in het iconische reuzenrad te maken, of voor een little league-honkbalwedstrijd. Maar de Mermaid Parade is toch wel de beste showcase van deze magische bestemming. Wij waren er om foto’s te maken.

