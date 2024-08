Foto’s van de Women’s March 2018 in New York

Dit artikel verscheen gisteren op VICE News.

Afgelopen zaterdagmiddag zagen de gasten van het Trump International Hotel and Tower een onalledaags tafereel, te weten duizenden mensen die protesteerden tegen de naam die in grote letters voor de ingang van het hotel te lezen is.



Een jaar na de inauguratie van de president en slechts twaalf uur na de shutdown van de Amerikaanse overheid, trokken mensen uit het hele land hun roze pussy hats over hun hoofd, en liepen ze met zelfgemaakte borden door de straten voor de tweede Women’s March. In New York liep die tocht dus ook langs de westkant van Central Park, langs het Trump International Hotel and Tower, op Columbus Circle.

“Hey hey, ho ho, Donald Trump has got to go,” werd er geschreeuwd. Af en toe klonk het “Lock him up!” Een vrouw schreeuwde onophoudelijk “Shame!” richting het torenhoge gebouw.

Op een van de vele borden die mensen bij zich droegen stond bijvoorbeeld een foto van Trumps mond en het onderschrift “shithole”, op een ander bord “Deport all Trumps.” Veel teksten op de protestborden riepen op tot tolerantie en steun voor immigranten, vrouwen, donkere mensen, mensen die ooit zijn aangerand en andere groepen.

“This episode of Black Mirror is terrible,” stond er op weer een ander bord.

In tegenstelling tot vorig jaar, toen de Women’s March door de straten van Washington banjerde op de dag na Trumps inauguratie, vond het hoofdevenement van de mars niet in de hoofdstad plaats. In plaats daarvan hadden de organisatoren op zondag een protest onder de naam ‘Power to the Polls’ georganiseerd in een stadion in Las Vegas.

Volgens de website van de Women’s March is er voor Las Vegas gekozen omdat “[de staat] Nevada afgelopen jaar te maken kreeg met de dodelijkste schietpartij in de recente Amerikaanse geschiedenis, evenals aanklachten van seksueel geweld tegen gekozen politici. Ook is het de staat waar de strijd zal plaatsvinden over hoe de Senaat in 2018 eruit zal komen te zien.” Dit protest was vooral bedoeld om liberale kandidaten te steunen en mensen naar de stembus te krijgen.

Technisch gezien was de mars in New York dit jaar ook gericht om mensen bewust te maken van het feit dat stemmen belangrijk is. Maar deelnemers vertelden VICE News verschillende redenen te hebben waarom ze meeliepen.

Een vrouw houdt een bord omhoog met “#MeToo” terwijl ze langs het gebouw ‘Trump International Hotel and Tower’ loopt. De nationale discussie over seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld motiveerde de meeste demonstranten om afgelopen zaterdag mee te lopen. (Foto: Kathleen Caulderwood/VICE News)

“We lopen mee omdat we Donald Trump niet aardig vinden,” zei de tienjarige Nettie Ratray (in het midden). Ze kwam demonstreren samen met haar lerares, Mbachi Kumwebda, 39, die achter haar staat. “Hij doet slechte dingen en tweet slechte dingen.” (Foto: Kathleen Caulderwood/VICE News)

Vongai Mushayavanhu, 25, is geboren in Zimbabwe maar woont in New York. Het gevoel dat er heerst op dit protest is anders dan vorig jaar, zei ze. “Vorig jaar waren er een hoop mensen die meeliepen, gewoon, om mee te lopen. De mensen die het échte werk doen zijn nog steeds hier. En dat voel je.”

Alison Mandelker-Burnett, 29, demonstreerde in de hoop om vrouwen ertoe te bewegen om te gaan stemmen. “Het gaat vooral om mensen die 17 zijn, en 18 worden,” zei ze, en ze voegt eraan toe dat ze hen wil aanmoedigen door te zeggen: “Do it for the gram.” Blijkbaar is het een ding om op Instragram te posten dat je bij de Womens March bent.

Een vrouw die zichzelf identificeerde als “Mistress Leigh” leidde een groep activisten om de rechten van sekswerkers te steunen. “Als je zelf eierstokken hebt, of je kent iemand die eierstokken heeft en je waardeert die persoon, dan vind ik dat je niet aan de zijlijn kan gaan staan,” zei Leigh.