Foto’s van dichtgetimmerde luxewinkels in Parijs

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

De meeste demonstraties in Parijs volgen een vaste route: via het Place de la Republique via het Place de la Nation of het Place de la Bastille naar het Place d’Italie. Maar de afgelopen drie weken hebben de ‘Gele Hesjes’ besloten om hun ongenoegen te uiten op een andere plek: in de chique wijk in het westen van Parijs waar het mikpunt van de protesten woont: president Emmanuel Macron.

Videos by VICE

Behalve het Élysée en de Arc de Triomphe, staat de wijk in het westen van de stad vol met luxe winkels en warenhuizen, die de protesten van 1 december niet ongeschonden hebben doorstaan. Om te voorkomen dat de winkeleigenaren hun ruiten elke week opnieuw moeten vervangen, hebben ze erg hun best gedaan om hun winkels te beschermen tegen plunderaars en rondvliegende projectielen.

Voorafgaand aan het protest dat voor morgen gepland staat, ging fotograaf Baptiste César de straat op in de wijk die ‘de gouden driehoek’ wordt genoemd, om de winkels van Balmain, Ralph Lauren en Kenzo vast te leggen, die allemaal vakkundig zijn dichtgetimmerd met houten panelen, die demonstranten weer dankbaar kunnen gebruiken om brandende barricades op te werpen.

Bekijk de foto’s hieronder: