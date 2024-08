Foto’s van diehard Oranjefans bij de uitzwaaiwedstrijd van de Leeuwinnen

Het WK is begonnen! Lees, kijk en beluister hier de komende weken alles wat we maken over de Leeuwinnen en andere vrouwen die voetballen.

Langzaam kleurt het land oranje en stromen de mandjes bij de supermarkt vol met stickers, wuppies en andere WK-meuk. Althans, dit zou het scenario zijn geweest als het WK dat net begonnen is gespeeld werd door mannen. Maar we weten allemaal dat het de mannen van het Nederlands elftal al sinds 2014 niet lukt om zich te plaatsen voor het EK of WK. In tegenstelling tot de Leeuwinnen, die zojuist als regerend Europees kampioen naar Frankrijk zijn afgereisd om daar een gooi te doen naar de wereldtitel.

Videos by VICE

Vrouwenvoetbal groeit al een tijdje hard in Nederland, en dat komt vooral doordat jonge meisjes conventionele gendernormen aan hun laars lappen en gewoon het veld op willen. Uit een onderzoek van een merken-onderzoeksbureau bleek vorige week dat de Oranjevrouwen vooral populair zijn onder mensen onder de 18, en dat volwassenen nog weinig fucks geven.

Fotograaf Roos Pierson vertrok begin deze maand naar Eindhoven om de fanatieke jonge fans vast te leggen, en zag samen met hen hoe de Leeuwinnen de Australiërs versloegen met 3-0. Niet verrassend natuurlijk, want ‘een wedstrijd winnen’ is een scenario dat we de komende weken wel vaker zullen zien van het Nederlands vrouwenelftal.