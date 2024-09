Foto’s van de dingen die je koopt als je bent gevlucht voor IS

Arbil is een van de weinige plekken in Irak waar het veilig is. De afgelopen twee jaar stroomden er ontzettend veel ontheemde Irakezen binnen, nadat ze waren gevlucht voor IS.

Op de vlooienmarkt in Arbil worden tweedehands spullen verkocht. De markt heeft zich in de afgelopen jaren aangepast op de behoeften van de gevluchte mensen, die vaak niks meer bij zich hadden dan de kleren die ze droegen.

Met de winter voor de deur zoeken ze naar een goedkope manier om hun garderobe te vernieuwen en warm te blijven. We vroegen een aantal mensen – waarvan de meeste hun gezicht niet wilden laten zien vanwege de veiligheid van hun familie – om ons te laten zien wat ze kochten.

Mohammed Moneeb, 38, uit Mosoel

“Ik ben al een tijdje op zoek naar winterkleren. Dit is een jurkje voor mijn dochter. We hebben kleren nodig, want we zijn zonder spullen vertrokken. We hebben ons huis achtergelaten en betalen nu huur. Het is een moeilijke tijd voor ons.”

Barzan Hussain Mohammed, 21, gevlucht uit Shirqat

“Ik vind deze trui leuk omdat ik ‘m kon betalen. We hebben alles achtergelaten toen we zijn gevlucht. Ik heb geen kleren voor de winter, dus ik hoop dat dit me warm houdt.”

Khawla Mowaffaq Ahmed, 35, weduwnaar met vier kinderen

“Ik heb dit shirt gekocht omdat dit het enige is wat ik me kan veroorloven. Ik heb hier geld voor moeten lenen. Het is bijna winter, en we hebben geen warme kleren.”

Mahmood Hamad Hassan, 54, een werkloze docent en ontheemde uit Ramadi

“Ik ben eigenlijk op zoek naar een jas voor mijn broer. Hij woont bij me in Arbil, maar hij is van plan terug te gaan naar Ramadi nu het bevrijd is. Dit is bedoeld om hem warm te houden tijdens de koude reis terug.”

Maysa Anwar, 20, student verpleegkunde en vluchteling uit Salah ad Din

“Deze lange jurk is het enige geschikte kledingstuk dat ik kan dragen in het ziekenhuis. Ik hoop dat dit op mijn opleiding Verpleegkunde wordt goedgekeurd, anders moet ik het terugbrengen. Ik koop spullen op de vlooienmarkt omdat ik hier alles kan vinden: kleding voor werk, thuis en uitgaan. En het is betaalbaar.”

Qasim Manaa, 33, voormalig taxichauffeur uit Salah ad Din

“Dit is mijn beste aankoop. Ik vond deze jas zo leuk omdat mijn dochter hem heeft uitgekozen. De prijzen zijn hier heel redelijk. We zijn vertrokken met niets behalve de kleren die we droegen, en we hebben nu winterkleren nodig. De kleren hier zijn schoon en geschikt voor de kinderen.”

Mahmud Jadaan, 18, hoopt economie te gaan studeren als hij later dit jaar terugkeert naar Falluja

“Het is een mooie, simpele jurk en mijn zus vindt hem leuk. Ik ben hierheen gekomen om kleding voor mijn zussen te kopen. Zij komen hier erg vaak, ik niet. De prijzen zijn hier goed en er is veel om uit te kiezen.”

Zaid Saleh, 11, uit Salah ad Din

“Ik vind dit speeltje leuk. Ik hou ervan als dingen anders zijn, dat maakt me blij.”

“Het houdt hem bezig,” voegt Fazia Ahmed Mutlaq, zijn moeder, toe. “Het is de beste aankoop van vandaag, als ik hem zo zie genieten.”