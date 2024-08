Jesse’s foto’s laten de queer-gemeenschap zien in al haar vormen en kleuren

Dat niet alle lichamen dun en wit zijn, weten we hopelijk inmiddels wel. Toch zijn de lijven die we in de media en op onze tijdlijn te zien krijgen allesbehalve divers, vooral als het gaat over de lichamen van queer-personen in een intieme en liefdevolle setting. Want hoewel niet élke romantische film over lhbtqia+-liefde gaat over twee gespierde cowboys in een tent, zijn er nog steeds een hoop mensen die zichzelf praktisch nooit zo terugzien in de media.

Daar wil de Nijmeegse fotograaf Jesse van den Berg verandering in brengen. In ‘Queer Power’ verzamelt die daarom foto’s van vrienden en kennissen die die de voorbijgaande jaren portretteerde. Van den Berg fotografeerde bijvoorbeeld een sportdocent die trans is, een dikke danser en een queer persoon met een kleine penis. Met diens foto’s wil die niet alleen alle vormen en kleuren van het queer-zijn laten zien, maar toont Van den Berg ook hoe krachtig het kan zijn wanneer je jezelf kwetsbaar en intiem durft op te stellen.

Caleb

Het viel Van den Berg als tiener al op dat die weinig mensen zoals zichzelf terugzag in de media. “Als er dan eens een queer persoon verscheen, kreeg die vaak een erg eendimensionale rol of was die best vaak gebaseerd op stereotypes,” vertelt die. “En als er een queer liefdesverhaal werd verteld, dan werd daar vaak een tragisch spektakel van gemaakt. Ik miste het om queer personen te zien liefhebben in films en series, in een fijne en gezonde relatie.”

Van den Berg is afgestudeerd aan het begin van de pandemie. In een tijd van lockdowns en beperkt sociaal contact was fotografie dé manier om in contact te komen met interessante mensen uit de lhbtqia+-scene en zo dus ook een manier om zichzelf beter te leren kennen. “Ik wist voor de pandemie eigenlijk nog niet zo goed wat mijn identiteit als queer persoon nou exact inhield. Ik moest mezelf nog leren kennen,” vertelt die. “Via mijn fotografie kon ik contact opnemen met queer mensen die ik anders tijdens die periode niet zo snel had leren kennen. En dankzij hen ben ik ook liever geworden voor mezelf. Ik durf bijvoorbeeld veel meer mijn femininiteit te omarmen, iets wat ik vroeger vaker onderdrukte omdat ik me ervoor schaamde.”

D’Andre

D’Andre

Sommige mensen die Van den Berg fotografeerde, waren al jarenlang diens vrienden. Anderen leerde die kennen via sociale media, ofwel omdat Van den Berg hen contacteerde of omdat zij vroegen om gefotografeerd te worden. Weer andere mensen heeft die vooral tijdens de fotoshoot beter leren kennen. Zo werd Van den Berg bijvoorbeeld zelf benaderd door D’andre, een danser die dik is en merkt dat er in de dansgemeenschap weinig representatie is van dikke dansers.

Suus

Jesse fotografeerde ook de torso van Suus, een vriend die die al een tijd kent. “Suus’ lijf is veel veranderd de laatste jaren. Hij is transmasculien en hij is best intensief aan het sporten. Hij is zelfs een queer fitnessbedrijf gestart,” vertelt Van den Berg. “Onlangs zei hij dat hij de foto van zijn torso in zijn huis wil ophangen. Hij heeft nu eindelijk het lichaam dat veel beter bij hem past.”

Dirk

Het portret van Dirk heeft Jesse ook geselecteerd voor de ‘Queer Power’-collectie. “Ik leerde Dirk kennen op een fotografiebeurs. Daar had die het over het gebrek aan representatie van mensen met een kleine piemel,” vertelt Van den Berg. “Vooral in de meer masculine gay scene ligt er vaak een nadruk op hoe goed het is om een grote piemel te hebben. Daarbij is Dirk zelf dik, iets wat in de gay scene ook minder gerepresenteerd is. Tijdens de shoot hebben we geprobeerd dat onderwerp te visualiseren.”

Edu

“Tijdens zo’n fotoshoot leer je mensen ontzettend goed kennen,” vertelt Van den Berg. “Je gaat al snel persoonlijke gesprekken voeren, waardoor het contact heel bijzonder wordt. Ik denk ook dat sommige mensen zich veilig voelen om door mij gefotografeerd te worden, juist omdat ikzelf op sociale media en in het echte leven heel open ben over mijn ervaringen en worstelingen.” Tijdens de fotosessies ervaarde Jesse dat kracht zich niet per se uit in fysieke kracht of hardvochtigheid, maar juist in kwetsbaarheid. “Dat je jezelf bloot durft te geven en dat je eerlijk bent over je eigen kwetsbaarheid, dát vind ik krachtig,” vertelt die. Queer power dus.

Abel

Caleb

Lauren en Nele

Joël

Mare en Lauren

Sasha

