Foto’s van doodgewone bijzonderheden in Japan

Nadat hij zijn kantoorbaan opzegde, ontwikkelde Ikushun zijn talent om vervreemdende momenten te vereeuwigen. Hij legt taferelen vast die je niet snel zou geloven als er geen foto’s van waren.

“Ik gebruik geen rapid-fire sluiter, dat voelt toch een beetje als valsspelen. Voor mij draait het allemaal om timing, daar haal ik m’n plezier uit – het perfecte moment vinden is voor mij het beste gevoel ter wereld.”

Door zijn foto’s van starende honden en spiekende kikkers ben je geneigd om te denken dat hij vreemde situaties aantrekt, maar dat ziet hij zelf anders: “Ik denk dat ik gewoon veel meer om me heen kijk dan de gemiddelde persoon. Ik zie het zo: als ik tien keer zoveel om me heen kijk, dan zie ik in één jaar wat anderen in tien jaar zien.”

Bekijk hieronder een selectie uit zijn boek Desuyone, waarin hij zijn favoriete foto’s van het afgelopen decennium heeft gebundeld.