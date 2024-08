Foto’s van doorgewinterde partygangers en kersverse ravers op Mysteryland

1993 was een goed jaar voor opwinding en hartkloppingen: Jurassic Park draaide in de bioscopen, 2Unlimited bracht hun monsterhit No Limits uit en op een winderig motorcircuit in Lelystad werd de allereerste editie van Mysteryland georganiseerd.

In de afgelopen dertig jaar is het festival meerdere keren verhuisd, van een vliegveld bij Eindhoven tot een drassig recreatieterrein bij Bussloo, en heeft het meerdere organisatorische en financiële catastrofes overwonnen – maar het is er nog steeds. Inmiddels komen er ieder jaar meer dan honderdduizend bezoekers op af (dit jaar zelfs 140.000), en is het nog altijd een overweldigende viering van ongecompliceerde vrolijkheid, voor iedereen die van snelle beats en herkenbare deuntjes houdt.

Chris en Marjan gingen er dit jaar heen om zowel doorgewinterde Mysteryland-veteranen als kersverse bezoekers vast te leggen.

Ann (39) is voor de tweede keer op Mysteryland, Kwanjit (44) is er voor de vierde keer.

Arjen (20) is voor de eerste keer op Mysteryland.

Ronald (46) is voor de vierde keer op Mysteryland.

Jennifer (22) is voor de eerste keer op Mysteryland.

Tanja (52) en Hans (55) gaan al zestien jaar naar Mysteryland, maar staan dit jaar voor het eerst op de camping.

Lina (33) is voor de eerste keer op Mysteryland.

Angelique (55) is voor de allereerste keer in haar leven op een festival.

Lin (35) draagt een pak van Non de Gêne en is voor de vierde keer op Mysteryland.

Joyce (37) is voor de tweede keer op Mysteryland.

André (44) is voor de 22ste keer op Mysteryland.

Kainan (26) is voor het eerst op Mysteryland. “I wanted to try it out, I rarely go to parties.”

Yolanda (57) is voor de tweede keer op Mysteryland.

Sylvana (30) is voor het eerst op Mysteryland.

Esther (45) is voor de vijftiende keer op Mysteryland.

Dio (32) is voor de tweede keer op Mysteryland.

Wesley (24) is voor de tweede keer op Mysteryland.

Amanda (27) is voor het eerst op Mysteryland.