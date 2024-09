VICE Sports was in de hoofdstad van Wales om de mooiste acties op en naast het podium vast te leggen.



Michael van Gerwen, de absolute ster van de sport, was in topvorm. Hij veegde de vloer aan met David Chisnall. Veteranen als Raymond van Barneveld, Gary Anderson en Phil Taylor wonnen ook hun partijtjes.

De hal was tot de nok toe gevuld, zoals dat hoort bij dartwedstrijden, met fans in bijzondere outfits en heel veel dorst. Mark Hawkins was erbij en legde de avond vast: