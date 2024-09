Foto’s van drie stelletjes die seks hadden terwijl ze ongesteld waren

Als je een volwassen mens bent in het jaar 2018, dan zou ongesteldheidsseks niet echt een issue meer moeten zijn voor je. Vrouwen bloeden soms uit hun vagina – zet je eroverheen! Maar voor sommige mensen is dat blijkbaar niet zo simpel. Helaas heerst er rondom ongesteldheidsseks nog altijd een flink taboe; waarschijnlijk omdat er aan ongesteldheid zelf nog altijd veel gevoelens van schaamte verbonden zijn.

Gelukkig zijn er mensen als Nolwen Cifuentes, die een poging doen dat stigma te doorbreken. Cifuentes, een dertigjarige fotograaf uit Los Angeles, vindt het onzin dat er zo’n heisa wordt gemaakt over ongesteldheidsseks. Vorig jaar werkte ze daarom aan een fotoserie met de passende titel Period Piece, waarin drie queer stellen te zien zijn die van ongesteldheidsseks genieten. De foto’s zijn rauw, nietsverhullend en meedogenloos – het zijn foto’s die de discussie hoe dan ook aanzwengelen.

Ik besloot Nolwen te bellen en haar het hemd van het lijf te vragen. (Je dacht dit misschien al, maar sommige foto’s wil je misschien liever niet tijdens werktijd bekijken.)

VICE: Waarom vond je het belangrijk om het onderwerp ongesteldheidsseks aan te kaarten?

Nolwen Cifuentes: Het kwam eigenlijk door een gesprek dat ik had met een paar vrienden, die het eigenlijk maar smerig vonden. Ze waren geshockeerd en vonden het walgelijk dat ik gewoon seks heb als ik ongesteld ben. Ik was daar eigenlijk nogal verbaasd door. Waarom worden vrouwen als ‘onrein’ gezien wanneer ze ongesteld zijn? Zeker omdat in die periode je hormoonhuishouding verandert en veel van ons juist sneller opgewonden raken.

Wat gebeurde er toen?

Ik dacht: waarom gebruik ik mijn werk niet om een gesprek op gang te brengen? Ik heb al veel fotografieprojecten voorbij zien komen over ‘ongesteldheidspositivity’, maar nog niks over intimiteit tijdens je ongesteldheid. Tijdens en na het uitwerken van dit project heb ik met veel stellen gepraat; sommige mensen waren nog altijd geshockeerd, anderen zeiden dat ze het heel normaal vonden en dat het gewoon deel uitmaakte van hun relatie. Ik wilde met dit project niet uitdragen dat je per se seks moet hebben als je ongesteld bent – als je je totaal niet sexy voelt, dan moet je het gewoon niet doen – maar wel dat je er in ieder geval niet van hoeft te walgen.

Waarom vinden sommige mensen ongesteldheidsseks zo’n gek idee?

Ik weet het ook niet; het zijn gewoon andere lichaamssappen die uit het lichaamsdeel komen dat je sowieso al gebruikt om seks mee te hebben. Onze maatschappij is gewoon bang om het überhaupt over ongesteldheid te hebben, dus intiem zijn en seks hebben terwijl je ongesteld bent is een nog veel groter taboe.

Toen ik jong was, schaamde ik me er echt voor als iemand wist dat ik ongesteld was. Als ik tampons kocht in de supermarkt legde ik nog tien andere dingen in mijn mandje, zodat ik het een beetje kon verbloemen. Ik kan me nog goed herinneren dat een mannelijke vriend me op de middelbare school vertelde dat hij zo geshockeerd was toen hij hoorde dat een vriendin van hem ongesteld was geworden, en ze daardoor bloedvlekken in haar onderbroek had. Hij bleef er maar op hameren hoe walgelijk hij dat vond. Ik dacht: die bloedvlekken overkomen mij elke maand wel een keer.

En hoe zit het met representatie van ongesteldheid in films en op tv?

Ik heb elke aflevering van Sex and the City meerdere keren gezien, en ik denk niet dat ze het ooit over ongesteldheid hebben. Eén keer misschien? Maar ik kan me niet herinneren dat daar echt op in werd gegaan. En dat terwijl het een tv-serie is over vrouwen, dus dat is best vreemd. Het is vrij zeldzaam dat je in films te zien krijgt dat vrouwelijke personages ongesteld worden. Toen ik seksueel actief werd, was dat echt een ding. Wat als ik met ze afspreek terwijl ik ongesteld ben? Ik moest mijn seksleven om mijn ongesteldheid heen plannen. Maar dat krijg je in films niet te zien.

Wat heb je tot nu toe voor reacties gehad op de fotoserie?

Nadat feministische nieuwsbrief Salty de foto’s publiceerde ontving ik allemaal mails van mensen die me vertelden hoe ze door de foto’s geraakt waren. Maar voordat Salty de foto’s wilde hebben, was het heel moeilijk om mensen zover te krijgen de beelden te publiceren. Mensen zeiden dat het “teveel” was, of “smerig.” Ik begon aan mezelf te twijfelen, dacht dat de foto’s misschien te ver gingen en had het bijna opgegeven. Maar na Salty ontplofte de boel echt. Er zijn wel een paar haters geweest, maar ik heb toch vooral positieve reacties gehad. Sommige mensen vonden de foto’s ontroerend, anderen zeiden dat ze zich nog altijd ongemakkelijk voelen bij hun ongesteldheid, maar nu ook inzien dat ze er op een andere manier naar kunnen kijken.

Wat is de beste manier om het onderwerp ongesteldheidsseks aan te snijden in een nieuwe relatie?

Ik denk dat dat per relatie verschilt. Misschien op het moment dat iemand ongesteld is en je toch al aan het zoenen bent of zo, is dat het moment om het gesprek aan te gaan. Zo van: “Hé, ik ben ongesteld. Maar ik wil hier wel gewoon mee verder gaan, als jij dat ook wil.” Ik heb geluk dat mijn huidige partner er helemaal oké mee is. Ik weet niet eens meer of we dat gesprek ooit hebben gevoerd, we deden het gewoon.

Je kunt meer van Nolwens werk op haar site bewonderen.