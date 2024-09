Foto’s van duizenden lesbische vrouwen die protesteren in de straten van New York

Afgelopen zaterdag zongen, dansten en demonstreerden duizenden lesbische vrouwen hun weg door New York voor de 25ste editie van de Dyke March.



Deze demonstratie staat los van de vele andere Pride-feesten (vooral de Pride Parade op televisie), en noemt zichzelf een “protestmars – geen parade.” Volgens de organisatoren is de mars “een recht dat in de grondwet staat, en daar hebben we geen vergunningen of sponsoren voor nodig.”

We erkennen het belang om gezamenlijk voor onze rechten, veiligheid en zichtbaarheid te strijden. Jaarlijks gaan duizenden lesbische vrouwen de straten op om de levens van onze prachtige en diverse lesbiennes te vieren. Dit doen we om de aanwezigheid van lesbische vrouwen in de maatschappij te benadrukken: om te protesteren tegen discriminatie, het feit dat lesbiennes worden lastiggevallen en het geweld waar we mee te maken hebben op school, werk en binnen onze gemeenschap.

Videos by VICE

Hoewel de Pride zich voornamelijk richt op feesten en plezier hebben, staat de Dyke March meer in verbintenis met haar geschiedenis van demonstreren. In 1993 werd de March voor het eerst georganiseerd door de New York Lesbian Avengers, en vandaag de dag ligt de focus nog steeds op haar oorspronkelijke missie. De organisatie wil een inspiratie zijn voor “lesbische organisaties, vooral nu rechtse bewegingen in toenemende mate anti-gay signalen afgeven.”