De Nijmeegse Vierdaagse is een aaneenschakeling van feest en vooral misselijkmakend lange wandelingen – de meeste deelnemers lopen veertig of vijftig kilometer per dag. En na een dag lang lopen, of na een nacht lang feesten, is er niets heerlijker dan even niet op je benen te hoeven staan en een klein uiltje te knappen.

Fotograaf Vinny Vlemmix was niet te beroerd om de schone slapers in Nijmegen wakker te flitsen, met onderstaande foto’s als resultaat.

