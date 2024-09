Foto’s van duttende gamers bij de grootste LAN-party van Nederland

Vroeger was ik best wel een gamer, maar ik vond mezelf altijd nét niet nerderig genoeg om naar een LAN-party te gaan. Ik begreep nooit waarom het de moeite waard zou zijn om voor één weekend je computer het halve land door te sjouwen, ergens neer te kwakken, en daar dan non-stop naar je beeldscherm te staren, terwijl je dat ook prima thuis kunt doen. Toch worden dit soort evenementen steeds populairder, en begint er serieus geld om te gaan in gametoernooien. Om te zien hoe zo’n weekend eruitziet voor deze e-sporters, bracht ik een nachtje door bij een van de grootste LAN-party’s van Nederland: The Reality in de TT Hal in Assen.

Eigenlijk is een LAN-party gewoon één groot logeerpartijtje — een elektronische camping met rij na rij van provisorische puberkamers en gamekelders. Daarbij neem je natuurlijk ook een dekentje, koelbox, ventilator en genoeg bier mee. Want hoe houd je het anders vijftig uur vol achter je bureau?

Toch kan zelfs de meest doorgewinterde gamer niet van vrijdagmiddag tot zondagavond wakker blijven. Er was een slaapzaal ingericht waar de e-sporters even konden bijkomen van hun intensieve gecomputer (zoals je moeder het zou noemen), maar de echte gamer sliep gewoon in z’n stoel, om de volgende dag onfris maar strijdvaardig te ontwaken, pal voor zijn digitale slagveld.

