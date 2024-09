Foto’s van het ‘echte Russische voetbal’, genomen voor het WK begon

Als je de vele artikel las over hoe Rusland het land met oog op het WK aan het ‘opkuisen’ was, dan kreeg je het gevoel dat wat we tijdens het WK niet echt een realistische weergave te zien zouden krijgen van hoe de belangrijkste bijzaak ter wereld in het gastland beleefd wordt. De fonkelnieuwe stadions van honderden miljoenen euro’s zijn niet de accomodaties die de meeste Russische voetbalploegen gewend zijn.

In de aanloop naar de FIFA World Cup van dit jaar kregen fotografen in heel Rusland camera’s van het internationale fotografieproject Goal Click, dat volgens CEO en medeoprichter Matthew Barrett als missie heeft dat mensen elkaar beter leren begrijpen dankzij voetbal. Enige opdracht voor de fotografen: het ‘echte Rusland en de Russische voetbalcultuur zoals zij die zien in beeld brengen.

Zeven fotografen namen foto’s op dertien plekken in het hele land. Een van hen, Sergey Novikov, reisde naar zes steden en beschrijft die ervaring zo: “Ik heb openbare ruimte in beeld gebracht die duidelijk veranderd waren vanwege het WK 2018. Het stedelijke landschap werd gemarkeerd met visuele objecten die toonden hoe de stad betrokken is bij het massa-evenement.”



Je kan de verhalen van de zeven fotografen hier lezen, of kijk hieronder al naar een selectie van foto’s die ze maakten.

Ekaterinburg, Sergey Poteryaev

Ekaterinburg, Sergey Poteryaev

Ekaterinburg, Sergey Poteryaev

Ekaterinburg, Sergey Poteryaev

Kaliningrad, Sergey Novikov

Kazan, Alexander Levin

Moscow, Sergey Novikov

Saint Petersburg, Ayoub Abdelrahim

Saransk, Sergey Novikov

Tosno FC, Saint Petersburg, Ayoub Abdelrahim

Nizhny Novgorod, Sergey Novikov

Ural Mountains, Sergey Novikov

Ural Mountains, Sergey Novikov

Ural Mountains, Sergey Novikov

Volgograd, Alexander Grivin

