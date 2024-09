Foto’s van een festival voor lelijke mensen

Piobbico is een piepklein dorpje in de Oost-Italiaanse regio Marche, die tussen de Apennijnen en de Adriatische Zee ligt. Ik ging er op de eerste zondag van september heen, omdat er op die dag het jaarlijkse Festival van de Lelijkerds werd gehouden. Honderden mensen komen elk jaar bij elkaar in dit kleine dorpje om de nieuwe voorzitter van de Wereldassociatie voor Lelijke Mensen te kiezen.

De organisatie werd opgericht in 1879, en trad later op als huwelijkbemiddelingsbureau voor de vrijgezelle vrouwen van het dorp. Nu heeft de club een meer satirische insteek, en zijn ze uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met 25 kantoren en meer dan 30 duizend leden van over de hele wereld, die als doel hebben om te strijden tegen de tirannie van het schoonheidsideaal in de moderne maatschappij.

“Onze organisatie draait erom dat je jezelf niet te serieus neemt, en strijdt tegen het idee van schoonheid als een puur esthetische eigenschap,” legde de huidige voorzitter Giannia Aluigi uit. “Het is duidelijk dat onze leden niet ‘lelijk’ zijn in de traditionele zin. Misschien zijn ze niet beeldschoon, maar daar maken we gewoon grapjes over.”

Voorzitter Gianni Aluigi bij de jaarlijkse parade in Piobbico

Gianni vertelde verder: “Wat we proberen te doen is zoveel mogelijk vergaderingen te houden en te luisteren naar de honderden mensen die contact met ons opnemen omdat ze geen partner kunnen vinden. We doen ons best om hen gerust te stellen, hoewel dat niet altijd lukt. Een paar dagen geleden schreef een zestigjarige vrouw me bijvoorbeeld een brief waarin ze precies vertelde hoeveel ze verdient en hoeveel panden ze bezit, en me vroeg om een partner voor haar te vinden. Maar in zo’n geval is er weinig wat ik kan doen.”

“Maar het feit dat deze club bestaat, en het groeiende aantal leden, laat zien dat we er langzaam in slagen om de vooroordelen te verslaan,” zegt hij. “En als ik vooroordelen zeg, dan bedoel ik alle soorten vooroordelen. Niet alleen de vooroordelen die te maken hebben met het uiterlijk, maar ook vooroordelen tegen homoseksuelen, immigranten, moslims…alle minderheden.”

Fotograaf Mattia Micheli en ik brachten twee dagen door met de ‘lelijkers’ van Piobbico. Bekijk de foto’s van het weekend hieronder.

Dino, een voormalig triatleet en bekend lid van de club. Hij is de oprichter van een afdeling in Ferrera waar “we proberen te vechten tegen de cultus van schoonheid in sport.”

Mirco, die de bijnaam Birra (‘beer’) heeft, is een van de deelnemers aan het festival en voert campagne tegen “de discriminatie van te zware kinderen op school.”

Marco, een inwoner van Piobbico die er een “hekel aan heeft om op de foto te gaan.” Hij maakte voor ons een uitzondering.

Deze man rijdt elk jaar achter de parade aan met zijn motor.

Matteo, een muzikant die vertelde dat hij bezig is met de soundtrack van een nieuwe Depardieu-film.

Een andere bezoeker die zichzelf Biscotto (‘koekje’) noemt.

Samuel, lid van de club en kandidaat voor het voorzitterschap.

Gianpiero, een ander bekend lid van de club.

Bruno, een van de festivalgangers.