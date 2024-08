Foto’s van een grimmige sinterklaasintocht in De Lier

De sinterklaasintocht in het Zuid-Hollandse plaatsje De Lier was grimmig – niet alleen vanwege de voortdurende regen en wind, maar vooral vanwege de groep relbeluste mensen die de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) stond op te wachten met eieren, vuurwerk, aardappels en opgestoken middelvingers.

Pieten met zwart geschminkte gezichten worden steeds zeldzamer, maar er zijn nog altijd plekken in Nederland waar ze rond deze tijd van het jaar opduiken. Actiegroep KOZP kondigde daarom aan te gaan demonstreren in de gemeenten waar blackface-pieten meelopen tijdens de intocht van Sinterklaas. Voor een aantal gemeenten, waaronder Etten-Leur, was die aankondiging reden om het uiterlijk van de pieten alsnog aan te passen. Op andere plekken werd de intocht helemaal afgelast, uit angst voor ongeregeldheden: de demonstraties van KOZP zijn vreedzaam, maar de tegenreactie van lokale zwartepietliefhebbers is vaak ronduit gewelddadig.

Zo ook afgelopen weekend in De Lier, waar KOZP werd opgewacht door een groep misnoegde inwoners. Het ging er intens en gewelddadig aan toe, vertelde fotograaf Luciano de Boterman, die bij het protest aanwezig was. Tegenstanders van KOZP bekogelden de demonstranten met allerlei etenswaren, blikjes en vuurwerk. Sommige tegendemonstranten hadden hun gezicht zwart gemaakt, en politiecamera’s waren besmeurd met purschuim. Uiteindelijk heeft de politie negen mensen aangehouden, onder andere voor het bezit van illegaal vuurwerk en het meebrengen van slagwapens. Na dertien jaar demonstreren is zwarte piet bijna verdwenen, maar de laatste loodjes wegen zwaar.

