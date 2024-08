Foto’s van een hele hoop verschillende tieten in telkens dezelfde beha

De 24-jarige Agnete Bjerre-Madsen runt het Deense lingeriemerk Moons & Junes vanuit een kleine studio in Kopenhagen. Een plek die goed past bij het DIY-karakter van het merk, dat ooit begon toen Agnete geen beha kon vinden die zich naar haar lichaam vormde. Ze besloot haar ideale beha, zonder beugels of vulling, zelf te ontwerpen. Haar vriendinnen wilden er gelijk ook eentje, en het was goedkoper om er meteen nog een aantal extra te maken. Zo groeide dit idee uit tot haar eigen lingeriemerk.

“Moons & Junes is een tegenreactie op de onzekerheden die ik voelde als tiener. In mijn puberteit miste ik de ruimte voor vrouwen om gewoon vrouw te zijn. Alles draaide om perfectie en het vervormen van het vrouwelijk lichaam. Ik wil producten maken die comfortabel zijn en je natuurlijke vormen accentueren, in plaats van nieuwe te creëren,” vertelt ze.



Die ongekunsteldheid is ook terug te zien in de nieuwste campagne. Voor de fotoserie ‘At Home’ benaderde Agnete vrouwen, de meeste via Instagram, die haar inspireerden. Ze fotografeerde ze in hun eigen omgeving, thuis in Kopenhagen, Berlijn of Los Angeles. In welke setting ze gefotografeerd wilden worden, en of ze make-up op wilden of niet, mochten ze zelf bepalen. Geen van de foto’s werd geretoucheerd.

Videos by VICE

“Ik ben blij dat ik niet in deze tijd ben opgegroeid, vooral als ik zie welke impact social media heeft. Ik denk niet dat ik daar goed mee om had kunnen gaan. Daarom probeer ik met mijn merk lichamen te normaliseren. Een lichaam is niets meer dan dat – we hebben er allemaal een en ze zien er allemaal verschillend uit. Sommige hebben striae, sommige zijn behaard en andere juist weer niet, maar het is hoe dan ook gewoon een lichaam,” vertelt ze.



Daarnaast is het ook uit praktisch oogpunt handig om de lingerie te zien op lichamen die herkenbaar zijn. Daarom ging Agnete op zoek naar vrouwen met verschillende lichaamstypes en huidskleuren. “Ik vind het belangrijk dat je kunt zien hoe de lingerie op verschillende lichaamstypes staat,” vertelt Agnete. “Hoe valt die BH met kleine borsten? Of grote? En hoe staat deze tint op mijn huidskleur?”

De nieuwe collectie van Moons & Junes is online verkrijgbaar, en hieronder zie je een aantal van de vrouwen die Agnete heeft gefotografeerd.

“Dit is Laura, rechtenstudent uit Kopenhagen. Haar muren hangen vol met tekeningen en posters die ze de afgelopen jaren heeft verzameld.”

“Dit is Christin, een hele getalenteerde danser met een eigen stijl. Ze woont momenteel in Londen, waar ze werkt als professioneel danser.”

“Dit is Safa. Ik ontdekte haar Instagram vorig jaar en stuurde haar een dm. Haar huis is ontzettend kleurrijk, en overal – van de lampen tot de borden tot de kussens – zit een verhaal achter.”

“Dit is Laura, een ongelooflijk getalenteerde ontwerper met een authentieke en bonte stijl. Ik heb nog nooit zo’n grote en bijzondere kledingkast gezien als die van haar.”

“Dit is Madga. Madga liep op een dag de studio binnen om een beha te ruilen en ik was meteen onder de indruk van haar uitstraling. We namen de foto’s in het appartement van haar ouders in het centrum van Kopenhagen – een prachtige plek, met een ladder naar een dakterras met uitzicht over de stad.”



“Dit is @habibitus, redacteur voor het Duitse feministische tijdschrift Missy Mag. Vorig jaar testte ze Moons and Junes voor een artikel en ontmoette ik haar voor het eerst. Haar appartement in het oosten van Berlijn is gevuld met lavalampen, tarotkaarten en wierook.”