Foto’s van een heleboel lesbiennes bij elkaar in het Blauwe Theehuis

De Gaypride heet sinds dit jaar Pride: niet alleen homo’s moeten gevierd worden, álle seksuele en genderidentiteiten worden 10 dagen lang in het regenboogzonnetje gezet. Maar ondanks dat de L van lesbian of lesbisch trots voorop staat in het rijtje LHBTQIA+, zijn vrouwen die van vrouwen houden zo ongeveer het minst zichtbaar – tijdens Pride, en tijdens de rest van het jaar eigenlijk.

Dat vond Janey ook, en daarom organiseerde ze op de avond voor de Canal Parade een vrouwenfeest in ’t Blauwe Theehuis in het Vondelpark. Fotografen Lotte Dale en Raymond van Mil dompelden zich onder in de schoolfeestjessfeer, waar werd geflirt, gedanst en gezoend.