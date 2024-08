Foto’s van een jonge kunstenaar over menselijk verlangen en seksualiteit

“De camera wordt een object waar ik, mijn geliefden en mijn vrienden mee spelen,” zegt de 23-jarige fotografische kunstenaar Ellie English.

Ellies werk – expliciete scènes die pure intimiteit weergeven, afgewisseld met beelden van het dagelijks leven; nooit geposeerd maar gewoon spontaan – geeft inzicht in een van de meest afgeschermde aspecten van onze samenleving: seksuele normen en waarden. Door zichzelf vast te leggen terwijl ze omgeven is door geliefden, probeert Ellie de betekenis die we aan seks toekennen, en de waarde die personen toekennen aan intieme ontmoetingen, onder de loep te nemen.

Ik sprak Ellie over haar werk in de kelder van een erotiekboekwinkel in Noord-Londen, die ze als atelier gebruikt.

VICE: Je foto’s variëren van heel intieme situaties tot doodgewone dagdagelijkse scènes. Wat wil je met die mix zeggen?

Ellie English: De belangrijkste thema’s die door mijn werk lopen zijn non-monogamie, een persoonlijke relatie met BDSM en over het algemeen seksualiteit die niet volgens de normen van de maatschappij is. Voor mij is het extreem krachtig en belangrijk om over die dingen te praten binnen de context van het alledaagse leven. Het is belangrijk om erover te praten zodat je je realiseert dat de mensen die dit doen doodnormale mensen zijn. Ze leiden heel gewone levens. Door die alledaagse situaties mee te nemen in mijn fotografie wil ik al die emotionele ups en downs weergeven waar we allemaal mee te krijgen tijdens ons leven. Je ziet deze extreem intieme momenten, maar je ziet ook de momenten waarop iemand op zichzelf is met zijn eigen gedachten.

Welke waarde denk je dat mensen toekennen aan intieme ontmoetingen?

Ik denk dat dat voor iedereen anders is. Het eerste dat me te binnen schiet zijn one-night stands. Sommige mensen zien ze als betekenisloos toch? Voor veel mensen kan dat kloppen, en ik heb zelf ook weleens betekenisloze one-night stands gehad. Maar ik heb het ook ooit, een keer, meegemaakt dat een seksuele ontmoeting voorbij kwam waar een hechte band bij kwam kijken. We waren echt in connectie met elkaar op een bepaalde manier. Ik heb prachtige gesprekken gehad, die soms maar heel kort duurden, met mensen die achteraf gezien heel veel voor me betekenen.

Wat zijn de belangrijkste dingen die je door je fotografie hebt geleerd over menselijke seksualiteit?

Tja, ik kan enkel voor mezelf spreken, en misschien voor de mensen waarmee ik mezelf omgeven heb. Ik heb geleerd om alle schaamte te bannen, seksualiteit te omarmen en dat er niets slechts aan is. Toen ik jonger was dacht ik: ‘Wat is er in godsnaam mis met mij?’ omdat ik ernaar verlangde om gedomineerd te worden, dat iemand me pijn deed of dat ik anderen pijn deed. Of wanneer je erachter komt dat, wanneer je een relatie hebt met iemand van wie je heel veel houdt, je andere mensen ook nog aantrekkelijk vindt. Ik dacht: is dit nou echt slecht? Maar ik leerde uiteindelijk om mezelf los te koppelen van culturele normen. Ik kwam erachter wat wel goed voor mij was.

Heeft dit werk je gedachten over mensen en hun relaties veranderd?

Ik weet niet zeker of “verandering” het juiste woord is, maar het heeft mij relaties op een veel diepere manier laten bekijken. Tijdens een van mijn eerste series maakte ik wat zelfportretten die alleen maar over BDSM-activiteiten gingen. Ik had toen het idee dat het werk heel belangrijk was, omdat het heel echt was maar er niet over gesproken werd. Ook al denk ik nog steeds dat echtheid heel belangrijk is en het nog steeds een groot onderdeel van mijn werk vormt, bekijk ik het nu ook vanuit een psychoanalytisch perspectief en hou ik rekening met waar onze seksualiteit vandaan komt. Het komt voort uit onze kindertijd en uit de relatie met onze ouders. Ik denk dat het belangrijk is dat we ons daarin verdiepen en zo de manier kunnen begrijpen waarop we relaties hebben als volwassenen.

Het afgelopen jaar heb ik mijn vader gefotografeerd en de afgelopen tijd heb ik ook de gesprekken met hem opgenomen. We hebben gediscussieerd over mijn ervaringen tijdens mijn kindertijd, mijn relatie met hem en op welke manier die relatie een impact heeft op mijn huidige relaties. Ik raakte echt geïnteresseerd in mijn eigen identiteit en seksualiteit. Het is verbazingwekkend, vind je niet? Dat we als individuele mensen op een bepaalde manier gevormd zijn.

Waarom denk je dat mensen zo geworden zijn dat ze hun diepste geheimen verbergen?

Er heerst nog veel schaamte en verlegenheid rond seks. Ik ken de geschiedenis niet waarom onze culturen zo zijn geworden. Maar het is wel interessant omdat we als mensen enorm seksuele wezens zijn. Je kan een een-op-een gesprek hebben met iemand waar je mee verbonden bent en dan zullen ze openlijk praten over hun fantasieën en verlangens, maar als bredere samenleving heerst er nog enorm veel schaamte rond.

Denk je dat de samenleving op dat vlak aan het veranderen is?

Er zijn heel veel dingen enorm aan het veranderen als we het hebben over bijvoorbeeld transseksuelen en de LHBT-gemeenschappen. Maar ik denk nog steeds dat als je seksuele interesses en uitingen buiten de norm vallen, je aanloopt tegen controversiële sociale normen waar je het niet mee eens bent. Mensen hebben toegang tot de juiste informatie, dus als ze willen kunnen ze het zichzelf aanleren.

