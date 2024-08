Foto’s van een liefdevolle Rotterdam Pride

Afgelopen weekend werden vrijheid en seksuele, culturele en genderdiversiteit behoorlijk gevierd tijdens de Rotterdam Pride. In de ‘Port of Love’ hing een gemoedelijke sfeer, en het stond er bol van montere Rotterdammers die hun bontste outfit uit de kast hadden getrokken om zichzelf en anderen in het kleurrijke zonnetje te zetten. Op zaterdag werd de Pride Walk gelopen, die – gelukkig – een stuk liefdevoller verliep dan vorig jaar. Na de optocht werden de feestneuzen opgezet en werd er fiks gefuifd op het Schouwburgplein.

Fotograaf Chris Pugmire was erbij en legde de boel vast: