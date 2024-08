De Royal Cheshire County Show is een jaarlijkse landbouwbeurs, en is eigenlijk een soort Lowlands maar dan georganiseerd door de Britse Federatie van Jonge Boeren. Er is een paardenshow, een schapenshow, een hondenshow, een dressuuurshow, en natuurlijk de Big Pete & the Grim Reaper Monster Truck Show. Twee dagen vol met agriculturele hoogtepuntjes dus.

Chris Bethell was er dit jaar bij, en legde het evenement vast.

