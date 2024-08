Foto’s van een oorverdovend dagje carbidknallen in Kampen

De melkbusschutters van Kampen komen jaarlijks op oudjaarsdag samen om een biertje te drinken en een goed potje carbid te schieten. Mocht je nou niet uit de provincie komen: carbid wordt in verfblikken of melkbussen gestopt en natgemaakt, bij voorkeur door er eens goed op te tuffen. Vervolgens ga je erop zitten en kan het feest beginnen – of je houdt je blik zoals een beetje Kampenaar boven je hoofd. Carbidschieten mag in Kampen eigenlijk alleen op 31 december, maar voor de volkswijk Brunnepe werd een uitzondering gemaakt. Daar werd het ook tussen kerst en oud en nieuw gedoogd.

De festiviteit wordt georganiseerd door de ‘Brunneper Skutters’, die een tent (de ‘Proat Tente’) neerzette op de Noordweg, bij de Noorderkerk. Hier kon iedereen zich opwarmen, een soepje eten, luisteren naar een heleboel hardcorehits én kijken hoe de gigantische pullen werden afgeschoten.

Fotograaf Maarten Delobel ging erheen om de feestelijke traditie vast te leggen.