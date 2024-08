Foto’s van een Russische stad waar het 9 maanden per jaar winter is

Udachny, wat letterlijk ‘gelukkig’ in het Russisch betekent, is een piepklein stadje in het noordoosten van Rusland. De belangrijkste inkomstenbron van de stad is diamantwinning. De winters zijn er extreem koud, met temperaturen van 43,6 graden onder nul. Maar daar laat de bevolking hun geluk niet door verpesten.

Hanne Van Assche (25) reisde vorig jaar naar Udachny in het winterseizoen. De fotograaf was gefascineerd door deze kleine afgelegen Russische stad en wilde de bewoners in beeld brengen. “Ik las in een artikel dat Udachny een heel belangrijke mijnstad is, en dat we in Antwerpen het eindproduct zien van wat er in Udachny uit de mijn wordt gehaald,” zegt ze.

Ze leerde van tevoren een half jaar Russisch. Bij aankomst keken de bewoners haar nogal argwanend aan, maar ze waren ook heel nieuwsgierig. “Ik kende bijna niemand, maar omdat ik een beetje Russisch sprak stonden de mensen er wel voor open om met me te praten, en zich door me te laten fotograferen.”

Hanne vertelt dat Udachny voelt als een wereld op zich, omdat het zo afgelegen is. “Maar de bewoners zijn met weinig dingen al heel tevreden, en zorgen heel goed voor hun woonplaats,” zegt ze. “Omdat het daar bijna altijd winter is – negen van de twaalf maanden – zorgen ze er zelf voor dat de straten wat kleur krijgen. Er staan bijvoorbeeld palmbomen die gemaakt zijn van autobanden.”

De stad heeft twee middelbare scholen. Hanne bezocht ze allebei, en gaf de Russische leerlingen les over België en Europa. Vooral de schoolverlaters waren daar erg geïnteresseerd in, en wilden graag Engels met Hanne praten. Ook de achttienjarigen die op het punt stonden om naar grotere steden te vertrekken, zoals Moskou of Sint-Petersburg waren geïnteresseerd in Europa. “Het is een kleine stad, dus uiteindelijk leerde ik zo bijna de hele stad kennen,” zegt ze.

Haar beeld van Rusland is na haar project erg veranderd. “De mensen waren veel opener en socialer dan ik had verwacht. Ik had een heel ander beeld van Rusland, al is Udachny ook maar een klein deeltje van een enorm land, dus kan ik eigenlijk niet over het hele land spreken. Maar het heeft me positief verrast.”

Hanne: “Dit meisje heet Lena en is 11 jaar oud. Ze viel me op door haar prachtig blauw schaatspakje tegen de felle, witte sneeuw. Veel jongeren in Udachny beoefenen een sport of hobby op hoog niveau en nemen deel aan wedstrijden in heel Rusland.”

Hanne: “Hier zie je de trotse vrouw Ilona, met haar felrode lippen en mooie muts. Ondanks de extreem koude temperaturen hechten de vrouwen in Udachny veel belang aan hun uiterlijk.”

Hanne: “Dit koppel zijn de ouders van Tatyana, een jongere die ik leerde kennen op de middelbare school. Haar vader is piloot en had voor een officiële feestdag zijn legerkostuum aangetrokken.”

Hanne: “Op dit beeld zie je Adelina op haar allerlaatste dag in de middelbare school. In Rusland is het een traditie om dan het schooluniform en een ‘graduation’ lint te dragen. Veel 18-jarigen gaan in grote steden zoals Moskou, Sint-Petersburg studeren, ver weg van hun familie in Udachny.”

