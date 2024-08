Foto’s van een van de gevaarlijkste buurten van Portugal

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Een paar kilometer van het centrum van Lissabon – waar door de miljoenen toeristen per jaar een snelle gentrificatie in gang wordt gezet – sterft de wijk 6 de Maio een langzame dood.



Al jarenlang wordt 6 de Maio beschouwd als een plek die zo gevaarlijk en onbestuurbaar is, dat zelfs de politie er niet durft te komen. Nadat Kaapverdië eind jaren zeventig onafhankelijk werd van Portugal, trokken Kaapverdianen naar deze buurt om zich daar te vestigen. In 2016 werd de buurt opgebroken door de lokale overheid. Mensen werden uit huis gezet en de politie deed op veel plekken invallen. Dit alles met het oog op herontwikkeling van het gebied.





Nadat documentairefotograaf José Ferreira hoorde over de pogingen van de lokale overheid om de buurt te veranderen, bracht hij een jaar door in 6 de Maio. Hij legde het dagelijks leven van de bewoners vast, met als doel iets te creëren waardoor buitenstaanders deze gemarginaliseerde gemeenschap beter gaan begrijpen. “Veel mensen hier zijn geboren in arme gezinnen en hadden bijna niets,” zegt Ferreira. “Ze hebben niets te verliezen.” Hij bundelde het werk dat hij in 6 de Maio maakte in de fotoserie Out of Law.

Ferreira begon door het vertrouwen te winnen van de bewoners. Dat bleek niet gemakkelijk. “Het is een hechte gemeenschap waar iedereen elkaar beschermt,” legt hij uit. “Ze staan argwanend tegenover mensen die ze niet kennen, en ze zijn relatief afgesloten van de buitenwereld. Maar toen er eenmaal wederzijds begrip was, bleek dat ze bescheiden en vriendelijk waren” Hij werd een graag geziene gast in de gemeenschap en begon ook met een aantal lokale rappers te werken door hun albumhoezen te maken.

6 de Maio zal niet lang meer blijven zoals het was. Door alle uithuiszettingen en het slopen van delen van de buurt lijkt het haast een oorlogsgebied. “In plaats van de problemen in de buurt op te lossen, is de politie al die tijd alleen maar bezig geweest om te zorgen dat de misdaad zich niet verspreidt naar andere buurten,” vertelt Ferreira. De sloopmachines zijn nu een constante factor en gezinnen worden elders in Lissabon gehuisvest, ver weg van de gemeenschap waar ze opgroeiden.

Out of Law laat zien dat 6 de Maio meer is dan criminaliteit en vervallen gebouwen. Ferreira hoopt dat zijn foto’s de gemeenschap op de een of andere manier in leven houdt, ook als de sloopmachines zijn verdwenen.

