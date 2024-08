Katers, zwartrijden en Bastille Sounds: een weekendje Parijs met Glints

Dit artikel is een samenwerking tussen VICE+ en Huawei.

Vorig weekend trok Glints, het muzikale alter ego van Jan Maarschalk Lemmens – a.k.a. Bugatti-, Bugatti, Bugatti-man – naar Parijs voor een optreden op het Bastille Sounds Festival. Omdat ik wilde weten hoe de glamoureuze verovering van Frankrijk door een Vlaamse artiest er anno 2018 uitziet, volgde ik hem een weekend lang met mijn camera.



Videos by VICE

Aangezien een voorbereid man er twee waard is, komen we de avond voor zijn Franse gig al in de stemming door in hometown Antwerpen de première en afterparty van Bazart-documentaire Het Begin Voorbij mee te pikken. Om vier uur ‘s ochtends drinken Jan en ik thuis nog een paar glazen water om de eventuele kater alvast te minimaliseren. Misschien niet de beste voorbereiding, maar ach, rock-‘n-roll.

Aan het wachten in Antwerpen.

Amper zes uur later rijden we met tourmanager Julien en producer en BFFL Yong Yello naar Gent om geluidsman Thomas op te halen. Thomas heeft een busje, dus wordt al het materiaal daarheen versleept. Hoera voor beenruimte. In het busje werkt Jan aan zijn setlist. Hoe gaat die tekst van dat ene lied nu weer? Gewoon youtuben die handel, niets dat het internet niet kan oplossen.

De tourmanager van Glints koopt – ietwat verrast door de lokale prijzen – wijn en worst voor maar liefst 78,56 euro.

Aangekomen in de lichtstad dropt de crew alle spullen bij concertzaal Le Pop Up du Label. Weer buiten zien we enkele Parisiens met wijn en worst keuvelen voor een pittoreske beenhouwerij. When in Rome, do as the Romans do, luidt het spreekwoord – en voor Parijs geldt vast hetzelfde. Dus koopt tourmanager Julien – ietwat verrast door de lokale prijzen – wijn en worst voor maar liefst 78,56 euro. Iedereen is geshockeerd door die prijzen, maar als goede Belgen zijn we te beleefd om hier met lege handen weg te gaan.

Om dat dure aperitiefje te compenseren, rijden onze rocksterren en ik zwart op de metro naar de concertzaal. Helaas wordt het station waar we eruit moeten gecontroleerd, waardoor we ons terug naar het perron begeven om een halte verder af te stappen. We geraken er wel. Waarschijnlijk hadden The Beatles in Hamburg dezelfde problemen.

Tijdens zijn optreden in het Parijse Le Pop-up du Label.

Geen idee of het aan het feestje de avond voordien, de wijn of de worst ligt, maar een erg kalme en geconcentreerde Jan geeft een fantastisch optreden op Bastille Sounds. Glints laat de Parijzenaars achter met trillende dansbenen. Wat volgt in de euforie van het optreden, de pintjes en wat wiet zijn een paar dwalende uren in de Franse nacht. Het voelt een beetje zoals de Rolling Stones ten tijde van Exile On Main St.

Next stop: het poepchique The Ritz op Place Vendôme. Of toch niet: we blijven op het appartement van Juliens zus op de zetel slapen. Glints – Parijs, 1-0.

Meer van Thor vind je op zijn Instagram.

Bekijk meer VICE fotoreeksen van Belgische fotografen. Ben je of ken je zelf een getalenteerde fotograaf? Stuur ons dan een mailtje: beinfo@vice.com