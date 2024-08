Foto’s van een zonovergoten gabberfestijn in Las Vegas

Las Vegas, stad waar 2pac werd vermoord. Waar senioren de godganse dag muntjes in een automaat gooien in de hoop daar rijk van te worden. Waar EDM-supersterren voor het muzikale behang zorgen op exorbitante feesten in enorme hotels. Maar ook de plek waar jaarlijks American Gabberfest plaatsvindt, het grootste hardcore-festival van de Verenigde Staten. Toen we hoorden dat Michel Klaassen – gabber van het eerste uur, bekend als dj/producer Tellurian en Leviathan en baas van Cenobite Records – dit jaar de eregast zou zijn op American Gabberfest, leek het ons een goed idee om hem een paar wegwerpcamera’s mee te geven, zodat hij zijn avontuur vast kon leggen. Want hoe zien Amerikaanse gabbers er in vredesnaam uit? Wel, zoals je hieronder kunt zien, lijken ze qua kledingstijl nog het meest op metalheads.