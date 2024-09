Foto’s van extreem ontspannen meisjes en vrouwen op ITGWO

Raven in het wc-hok zit er voor deze vrouwen waarschijnlijk niet in op ITGWO.

Mensen die afreizen naar Vlieland voor een weekendje Into The Great Wide Open zeggen vaak dat het festival ‘zo ontzettend relaxt’ is. Er is geen officieel nachtprogramma, dus als je wilt kan je rond middernacht uur je tentje in om bijna zonder herrie een nacht van acht uur te maken. Maar als je door wil is er op het strand ook prima een of ander kampvuurtje te vinden – waar ook paddo-bonbons of een likje mdma te krijgen zijn –, of bijvoorbeeld een rave in het wc-hok.

Latoya van der Meeren struinde rond op het festivalterrein, en zag mensen wel heel hard ontspannen; bijna alsof ze überhaupt vergeten waren dat ze zich op een festival bevonden.

