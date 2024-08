Foto’s van feestelijk verlichte tractoren in de Brabantse nacht

Je kunt het nieuwe jaar inluiden door net als veel andere mensen een gooi te doen naar het wereldrecord in bed blijven liggen, of je kunt als je niet helemaal goed bij je hoofd bent een duik nemen in een stervenskoude zee, of in een bad vol bier. In het Brabantse Drimmelen hebben ze een heel eigen manier om het nieuwe jaar te vieren. In Drimmelen organiseren ze elk jaar in het eerste weekend van het jaar Tractors By Night, een stoet tractoren en andere landbouwvoertuigen die versierd met lichtjes door het Brabantse land rijden.

Het evenement ging dit jaar viral op Facebook. Bijna tienduizend mensen gaven aan geïnteresseerd te zijn, anderhalf duizend mensen gaven aan ook echt te gaan. Dat waren voornamelijk mensen uit de randstad die toen puntje bij paaltje kwam gewoon lekker in hun Randstedelijke bubbel bleven hangen, getuige het feit dat de toeschouwers bepaald niet rijen dik langs de Drimmelense wegen stonden. En dat is zonde, want wie houdt er nou niet van feestelijk verlichte tractoren? VICE was er wél, en we legden de trekkers in al hun schitterende pracht vast. Bekijk de foto’s hieronder.