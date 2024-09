Foto’s van feestende Turken in Istanboel na de verkiezingen

Recep Erdogan is gisteren herkozen tot president van Turkije, met 52,5 procent van de stemmen. Onder de Turkse stemmers in Nederland was dat zelfs zo’n 73 procent. De seculiere CHP, de grootste oppositiepartij, heeft zich neergelegd bij het verlies, ondanks dat er de hele avond gewaarschuwd werd voor manipulatie en fraude. Erdogan krijgt met de winst voor zijn AKP meer macht dan ooit, door de grondwetswijziging die hij er vorig jaar via een referendum doorheen kreeg. Daardoor gaat Turkije van een parlementair systeem naar een presidentieel systeem, waardoor de president veel meer bevoegdheden krijgt.



Op de straten van Istanboel vierden aanhangers van Erdogans AKP hard feest. Fotograaf Joris van Gennip was in Istanboel en maakte onderstaande foto’s.

Honderduizenden mensen waren aanwezig bij een demonstratie van oppositiepartij CHP, een dag voor de verkiezingen.