Erg hete foto’s van een Portugees festival

We hebben slecht nieuws. Het is winter. En niet zo van ‘Brrr, wat is februari toch koud, maar gelukkig is het bijna lente.’ Nee, eerder zo van ‘Brrr, het is winter, maar eigenlijk nog niet want 21 december is pas volgende week terwijl het nu al vriest en ik mijn warmste kleren moet aandoen met in het vooruitzicht nog maanden van hetzelfde en zelfs erger.’

Gelukkig stuurde Stephanie Migerode ons als geroepen een reeks foto’s van een Portugees festival dat ze deze zomer bezocht. Waking Life werd in 2017 voor het eerst georganiseerd door een groep vrienden waaronder enkele Belgen die hun strepen hebben verdiend in het Gentse nachtleven. Officieel draait het feest om muziek en kunsten, maar de echte headliner is de omgeving. De strandjes, het meer en de blote basten doen Waking Life namelijk op een aards paradijs lijken – of op de set van een reclame voor douchegel die de onderdrukte hippie in kantoorklerken wil aanspreken.

Videos by VICE

Stephanie vertelt dat ze graag meegeniet van het geluk van anderen. Dat zie je ook op de foto’s. Iedereen ziet er blij en uitgelaten uit en je voelt de gloed op de door zon, drank en korte nachten uitgedroogde huid van de bezoekers. Stephanie doet nog een poging om het festival te beschrijven: “Je hebt er een Prom Night met bijhorende punch, een Franse middag met champagne en baguettes en er is een karaokecrew die op de dijk voortdurend Ultratop 50-klassiekers brengt.”

Ze heeft het ook nog over de knetterbar, een vlot met naakte dansers en een vuurtoren. “Achteraf kun je eigenlijk enkel zeggen: je had erbij moeten zijn”, besluit Stephanie. Of je kunt nu je thermostaat op 36 graden zetten, wat zonnecrème onder je neus smeren en dankzij haar analoge verslag vijf minuten doen alsof je in het midden van de zomer in het Portugese Crato zit.



Meer foto’s van Stephanie Migerode vind je op haar website.

Bekijk meer VICE fotoreeksen van Belgische fotografen . Ben je of ken je zelf een getalenteerde fotograaf? Stuur ons dan een mailtje: beinfo@vice.com

Volg VICE België razendsnel op Instagram.