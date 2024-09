Foto’s van Nederlandse festivalterreinen als iedereen naar huis is

De Nederlandse festivalzomer is officieel ten einde. Je hebt je vrienden weer gevonden, je festivalbandje is hopelijk weer doorgeknipt en de drukbezochte festivalterreinen liggen er weer bij als de drassige grasvelden en polders die het stiekem eigenlijk zijn. Maar hoe zien die dingen er eigenlijk uit, nu het feest echt voorbij is? Cleo Campert laat het ons zien in haar nieuwe fotoboek Festivalland, waarvoor ze twintig festivals tijdens en na het feest fotografeerde.

Campert kwam op het idee toen ze vier jaar geleden op Lowlands liep en zich ineens afvroeg hoe de plek er zonder al die podia en mensen uitziet. “Ik wilde het festival in één keer wegtoveren en de plek eens op die manier zien,” vertelt ze aan The Creators Project. “Ik koos ervoor om enkel tijdens en na het festival te fotograferen, want je kunt onmogelijk vooraf weten waar de podia gaan staan.”

Amsterdam Open Air, Gaasperplas

Amsterdam Open Air, Gaasperplas

Het is sowieso niet altijd makkelijk om een locatie na een festival terug te vinden, zo merkte ze bij Zwarte Cross. “Dat festivalterrein is één gigantisch open veld. Gelukkig was er een man op een tractor, die me aan kon wijzen waar het reuzenrad tijdens het festival had gestaan.”

Zwarte Cross, Lievelde

Zwarte Cross, Lievelde

De 53-jarige fotograaf is geen groentje in de wereld van festivals en partijen. Al van jongs af aan struinde ze met haar moeder de festivalweides af en vanaf de late jaren tachtig legde ze als fotograaf het nachtleven vast. Momenteel heeft ze even genoeg van festivals, aangezien ze voor het fotoboek de laatste twee jaar twintig festivals aandeed. “Maar ik denk dat ik volgend jaar wel weer ga.”

Vanavond wordt het boek onthuld in de Melkweg in Amsterdam. “Er is vanwege ADE nu natuurlijk veel aandacht voor de uitgaanscultuur en de hele dancescene is voor even in de stad neergestreken. Een ideaal moment dus.”

Awakenings, Spaarnwoude

Awakenings, Spaarnwoude

Decibel Outdoor Festival, Beekse Bergen Hilvarenbeek

Decibel Outdoor Festival, Beekse Bergen Hilvarenbeek

Mysteryland, Floridaterrein Haarlemmermeer

Mysteryland, Floridaterrein Haarlemmermeer

Into The Great Wide Open, Vlieland

Into The Great Wide Open, Vlieland

Lowlands, Walibi terrein Biddinghuizen