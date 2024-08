Foto’s van flamboyante carnavalsvierders in Aalst

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.



Ze hebben een pruik op hun hoofd, en vaak ook een lampenkap. Ze dragen bontjassen, duwen kinderwagens voort en houden met hun andere hand een paraplu vast, of een vogelkooitje. Of gewoon een flesje bier, want het blijft tenslotte carnaval.

De Voil Jeanetten vormen traditiegetrouw de afsluiter van het carnaval van Aalst, het grootste carnavalsevenement van België. Oorspronkelijk waren het mannen die te weinig geld hadden om zich een kostuum te kunnen veroorloven, en dus maar verkleed gingen als vrouw – de oude jurken van hun vrouw of moeder kwamen daarbij goed van pas. Maar tegenwoordig kunnen het net zo goed bankdirecteuren, tandartsen en advocaten zijn die zich in vrouwenkleding tooien. Voor één keer in het jaar zijn alle rollen dus in meerdere opzichten omgedraaid.

De Noord-Brabantse fotograaf Marieke van der Velden ging naar Aalst om de mooiste Voil Jeanetten vast te leggen. Bekijk haar foto’s hieronder.