Foto’s van Galiciërs die samen vechten tegen de vlammenzee

Op maandag 16 oktober raasde orkaan Ophelia over Noord-Europa heen. In Nederland waren de effecten nauwelijks merkbaar, op een roodkleurige lucht en een doffe zon na. Maar in Ierland ging de storm flink tekeer: rukwinden waaiden met meer dan 160 kilometer per uur over het Ierse landschap. Honderdduizenden huizen en bedrijven zaten zonder stroom, en minstens drie mensen kwamen om het leven.

In Portugal braken er dit weekend bosbranden uit als gevolg van de orkaan. En in het Spaanse gebied Galicië was de vlammenzee bijna niet te temmen – dat kwam door harde windstoten in combinatie met de bloedhete temperatuur in het gebied. Er zijn volgens lokale autoriteiten ook branden opzettelijk gesticht. Inmiddels zijn er 32 mensen omgekomen.

Fotograaf Felipe Carnotto verbleef dit weekend in Galicië, in de buurt van de steden Vigo en Pontevedra. De Galiciërs gebruikten WhatsApp-groepen om de dodelijke vlammenzee samen te bestrijden. Ze gebruikten onder andere emmers water, boomstammen en zelfgemaakte mondkapjes om te voorkomen dat ze giftige stoffen zouden inademen.

Bekijk hieronder de foto’s van de Galiciërs die tegen de woekerende vlammenzee vechten:

Inwoners van Valladres, dat in de buurt van Vigo ligt, die emmers met water en boomstammen gebruiken om een bosbrand dichtbij een school te bestrijden.



Autoriteiten denken dat de branden voor een deel opzettelijk zijn gesticht. Valladares, Galicië

Valladares, Galicië

De bosbrand bereikte ook Pontevedra, in Galicië. De wegen werden afgesloten voor auto’s. De wegen waren alleen toegankelijk voor de ambulances en brandweer.

Inwoners van Vigo maken een menselijke ketting om emmers met water door te geven.