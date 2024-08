Foto’s van snikhete paaspret op Gay Haze x Spek in Brussel

Spek en Gay Haze organiseren zowat de beste feestjes van Antwerpen en Brussel. Of toch de feestjes met de meeste blote bovenlijven. Wanneer zij de krachten bundelen ontstaat er dus een überfeest. Vergelijk het met NKOTBSB, het monsterverbond tussen New Kids on the Block en de Backstreet Boys. Of nee, vergelijk het met De Drie Tenoren (Pavarotti! Domingo! Carreras!), want de paasrave van Gay Haze en Spek was ook nog eens de afsluiter van Listen! Festival. Een überüberfeest.

We kunnen hier nog tot Jezus z’n volgende herrijzenis schrijven hoe perfect Listen! x Gay Haze x Spek was, maar als je er niet bij was, heb je het gemist en dat is jammer. Gelukkig vroegen we fotograaf Antoine Grenez om vast te leggen hoe het er op die veel te warme paaszondag aan toeging in de Quay 01, recht tegenover dat nieuwe Brusselse museum genaamd KANAL.

Uit Antoine’s fotoreportage blijkt nog maar eens dat behalve keihard feesten ook foto’s kijken van mensen die hard feesten erg bevredigend kan zijn. Vrolijk Pasen.

