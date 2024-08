Foto’s van geobsedeerde verzamelaars en hun collecties

In die slechte oude tijd van de pandemie – toen letterlijk niemand naar buiten mocht gaan om normale dingen te doen zoals, jeweetwel, op een bankje in het park zitten – moesten fotografiestudenten afstuderen zonder dat ze traditiegewijs hun diploma-shows konden opzetten. Dus VICE vroeg de mensen die afstudeerden in 2021 om hun beste werk in te zenden, en toen alles weer een beetje was gekalmeerd zetten we samen met de goede mensen bij het Photobook Cafe een echte tentoonstelling voor ze op.

We stelden ook een competitie op om de allerbesten van de groep uit te kiezen; de vijf winnaars kregen de kans om hun eerste solo-expositie te houden bij het recent gerenoveerde Photobook Cafe wat er – om eerlijk te zijn – erg goed uitziet.

Antiques of the Future Past van Callum O’Keefe is onze eerste winnaar van de groep. De in Merthyr Tydfil gebaseerde fotograaf en UWE Bristol afgestudeerde vertoont een reeks werken die verzamelen centraal zetten – de subcultuur, hobby en en de bezigheid van een oeuvre samenstellen dat meer uitdrukt dan diens individuele stukken. Eigenlijk net zoals fotografie-portfolio’s.

O’Keefe – wiens vader Coca-Cola-objecten verzamelde – zei dat hij de meeste van zijn gefotografeerde personen via online artikelen, Facebookpagina’s en fora heeft gevonden. Die mensen verzamelen alles van koningshuis-memorabilia tot objecten die te maken hebben met de witte bonen van Heinz, van voetbalsouvenirs tot antieke stofzuigers.

Door deze obsessies worden ze soms naar vreemde plekken gevoerd. De flink ondergetatoeëerde antiquaire boekverkoper John Anthony Westwood, die bij voetbalwedstrijden in de talismanachtige Portmouth FC-fan Pompey John verandert, is geschilderd voor de National Gallery. De Welse legende en wittebonenliefhebber Captain Beany, die zich bijna uitsluitend in oranje kleding kleedt, heeft 100.000 pond (122.000 euro) voor goede doelen opgehaald. (Zijn witte bonen-museum sluit dit jaar helaas zijn deuren, maar sommige van zijn objecten zijn nog steeds op een veiling te koop.)

“Deze individuen zijn vaak al eerder vastgelegd, maar in een negatief daglicht,” vertelt O’Keefe aan VICE. “Met dit project wilde ik laten zien dat dit gewone mensen zijn met buitengewone passies, waar ze echt blij en tevreden van worden.”

Scroll naar beneden om de foto’s te bekijken:

Tracey, een Harry Potter-verzamelaar.

Tony, een koelkastmagneetverzamelaar.

Margaret Tyler, een royale verzamelaar.

Gary, een verzamelaar van jaren ’80 filmmemorabilia

John Anthony Westwood AKA Pompey John.