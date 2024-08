Foto’s van goede Belgen tijdens België-Panama

Of je nu van voetbal houdt of niet, op de eerste wedstrijddag van de Rode Duivels op het WK in Rusland kon je er niet omheen. De hele dag vertelden vrienden, familie en collega’s je ongevraagd waar ze naar België-Panama zouden kijken en wat je moest doen om niet in een file of op de trein te zitten wanneer er om 17u werd afgetrapt. In het hele land werden laptops op beamers aangesloten, televisieschermen naar kamers met de meeste stoelen versleept en grote schermen op pleinen geïnstalleerd.

Ook op het Koningin Astridplein in Jette verzamelden Belgische supporters zich voor de match. Het werd zo’n middag waarop het niet uitmaakte of je jong of oud, dik of dun of Vlaams of Franstalig bent. Het enige wat je moest doen om erbij te horen was beweren dat Kompany niet fit geraakt, Nainggolan erbij had moeten zijn of Witsel te vaak breed speelt. Je was een goede Belg als je na een kwartiertje klaagde dat het ook dit jaar weer niets zou worden, dat de gouden generatie verloren ging of dat winnen niet in ‘ons’ DNA zitten.

Je was ook een goede Belg als bier uit je plastic beker morste bij de eerste goal, als je ‘Tous ensemble, tous ensemble!’ zong bij de 2-0 en je na de laatste goal voorstelde om al te gaan aanschuiven bij het frietkraam, omdat er subiet te veel volk zou staan. We waren gisteren allemaal goede Belgen.