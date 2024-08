Foto’s van het ADM-terrein toen het nog een paradijsje was

Deze week werd het ADM-terrein in Amsterdam ontruimd – een rafelige plek aan de rand van de stad waar een gemiddelde VVD’er jeuk van krijgt, met een overdaad aan kunst, festivals, dreadlocks en mensen met een onthaast bestaan. We maakten er onderstaande documentaire over.



Het terrein lag er tijdens de ontruiming, op een donkergrijze maandag in januari, zo druilerig en troosteloos bij dat je bijna zou gaan denken dat niemand in de wereld het erg kan vinden dat deze plek verloren gaat. Gelukkig maakte Sam de Goede foto’s van de plek toen de bulldozers nog niet door de modder over het terrein reden, en het nog vredig en kalm was.