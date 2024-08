Foto’s van het Belgisch kampioenschap skateboarden

Toen Tony Hawk’s Pro Skater uitkwam op PlayStation en iedereen in de klas met fingerboards over zijn kaften en pennenzakken grindde, waren de meeste deelnemers aan het Nokia BK Skateboarden van afgelopen weekend niet eens geboren. De skaters waren dus erg jong, wat alleen maar goed nieuws is met oog op een toekomst vol Belgische medailles, nu skaten vanaf Tokio 2020 een Olympische sport is.

First things echter first. Al is dat relatief in de skatewereld waar haast en spoed zelden goed zijn. Ondanks dat de crème de la crème van de Belgische skatewereld naar het voor de gelegenheid gebouwde park aan de Antwerpse Jordaenskaai was afgezakt, was de sfeer erg ontspannen. Misschien lag dat aan de gratis wafels die er werden uitgedeeld. Het was in ieder geval een heerlijke dag met alleen maar gelukkige mensen.

Tegen de avond kroonde Axel Cruysberghs zich tot Belgisch kampioen bij de mannen en Lore Bruggemans bij de vrouwen. De in Californië wonende Axel is binnenkort trouwens te zien in het nieuwe seizoen van onze skateshow King of the Road op VICELAND. En nu donderdag kun je de eerste twee afleveringen van King of the Road al in première zien aan de Jordaenskaai. Nodig je vrienden alvast uit via ons Facebook-event.

Het skatepark blijft nog tot 23 september staan, want dat weekend is het tijd voor de Nokia Antwerp Skate Contest. Wie dan wil meedoen of komen kijken, zal in elk geval in de stemming geraken dankzij de foto’s die onze fotograaf Kelly Fober op het Belgisch kampioenschap maakte.

