Foto’s van het eigenaardige leven in een stadje op het platteland

Deze fotoserie is onderdeel van ons Photo Issue . Bekijk meer series uit het magazine op deze interactieve site .

Het werk van Chase Middleton werd al over de hele wereld geëxposeerd, op fraaie plekken zoals New York, Milaan en Australië. En nu dus ook in ons Photo Issue.

Het eerste wat opvalt aan deze nieuwe serie van deze Australische fotograaf, is de enscenering – de manier waarop ze de eigenaardigheden van het leven in een kleine stad naar voren brengt. Daarnaast heeft elke foto een bijzonder rijk kleurenpalet, waardoor het soms lijkt alsof ze regelrecht uit een obscure film uit de jaren tachtig zijn geplukt.

Middleton vertelt ons dat ze “humor gebruikt om een verontrustende wereld te betreden, waar mensen niet zeker weten of ze een glimp van het hiernamaals, een alternatieve werkelijkheid, of gewoon een kiekje van iets banaals bekijken. Mijn werk gaat erom wat het betekent als je iets ziet wat je eigenlijk niet hoort te zien en wat er gebeurt als dat je obsessie wordt.”