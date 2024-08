Foto’s van het feestje dat Kieff gaf ter ere van hun nieuwe single

Ongeveer een jaar geleden kregen we van iemand de tip om eens wat met de band Kieff te doen. “Waarom?”, vroegen we. Het antwoord had te maken met het feit dat ze schijnbaar altijd de backstage slopen als ze ergens hebben opgetreden, en dat ze ook nog eens heel erg jong zijn. Nou, je weet hoe dat gaat: druk, druk, druk, dus het kwam er niet van. Totdat de zanger van Kieff, Michiel, ons ineens een mapje met foto’s stuurde van een feestje dat ze gaven in hun oefenruimte (tevens de studio van Henk Koorn van Hallo Venray), om te vieren dat ze een nieuwe single hadden. Of we daar wat mee konden. Hij gaf ook zijn telefoonnummer, zodat we hem konden bellen.

Hij nam eerst niet op. Toen kwam er een sms binnen.

Noisey: Wow, je hebt gewoon nog beltegoed.

Michiel: Eh, nee, ik heb juist geen beltegoed. Vandaar dat berichtje.

Vet. Moet je dan steeds naar de supermarkt om zo’n kaart te kopen?

Ja, ik heb AH Mobiel, maar de laatste keer dat ik dat kocht is een jaar geleden.

Je hebt gewoon nooit beltegoed.

Nee.

Wat voor telefoon heb je?

Een LG, geloof ik. Het is wel een smartphone. Als ergens wifi is kan ik op internet.

Hé, ik begreep dat jullie altijd de backstage helemaal slopen als jullie ergens hebben opgetreden. Waarom doen jullie dat?

Van wie heb je dat gehoord?

Dat zeg ik niet.

O.

Maar het is wel waar.

Ja, vroeger deden we dat wel, maar nu zit Jasper in de band en zijn we heel braaf geworden. Hij houdt ons onder controle.

Was het nodig?

Ja, nou, ik weet niet. Ik vond het ook wel leuk zoals het was.

En nu zit Jasper in de band om jullie onder controle te houden.

Nee, gewoon omdat we nog een gitaar nodig hadden.

Hoe oud zijn jullie eigenlijk?

Ik ben 20, onze drummer is 21 en Jasper en Milo zijn ook 20.

Zijn jullie veel bezig met je imago?

Ik denk het niet. Niet bewust.

Jullie hebben nu het imago van mensen die altijd de boel kort en klein slaan. Wat vind je daarvan? Is dat iets om trots op te zijn?

Dat zouden we dan eigenlijk moeten verbeteren, is dat wat je wil zeggen? Ik wist eerlijk gezegd niet dat we nog steeds dat imago hadden. Als dat zo is, hebben mensen een verkeerd beeld van ons.

Wat zou een beter beeld zijn?

Dat we de vier liefste jongens van heel Nederland zijn. We doen nooit iets verkeerd en we gaan allemaal braaf naar school.

Echt?

Ja hoor. Ik studeer nu in Amsterdam. Ik ben net begonnen met de studie Cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie. En Bart gaat naar Antwerpen.

Dat is onhandig.

Nee joh, dat komt wel goed. We wonen dan in Leiden, Rotterdam en Antwerpen. Dat is allemaal minder ver dan Groningen.

Daar woonde hij eerst?

Nee, gewoon ter vergelijking.

Iets anders: worden jullie weleens verward voor The Homesick?

Eh, nooit verward, maar de vergelijking komt soms nog weleens langs.

Wat vind je daarvan?

Ik vind het een goede band.

Dat is een sociaal wenselijk antwoord.

Goed hè?

Wie is er niet te missen voor de band?

Ik denk wij allemaal. Zonder ons wordt het lastig om iets te doen. We hebben wel eens over dubbelgangers nagedacht. Of dat we andere mensen in onze clip zouden laten spelen.

Waarom heb je dat niet gedaan?

We doen alleen dingen als we het er alle vier mee eens zijn.

Dat lijkt me vervelend.

Ja, heel kut. Ook met schrijven. Als we dan met z’n drieën iets sick vinden en eentje zegt nee. Maar dan maken we daarna gewoon iets wat we allemaal leuk vinden.

Hebben jullie concrete doelstellingen?

Nou, we zijn met een EP bezig, die zijn we aan het afmixen. Daar staat de single waar we het feestje voor gaven ook op. Die EP willen we begin volgend jaar uitbrengen.

Wat vind je zo leuk aan in een band zitten?

Ik kom op heel veel rare plaatsen met rare mensen, en dan krijg ik gratis eten en gratis bier. Daarbij vind ik muziek ook nog best leuk, dus het komt allemaal wel goed samen.

Jullie hadden een avondje georganiseerd om te vieren dat jullie een clip hadden gemaakt. Was het leuk?

Het was heel gezellig. Het was in een hele kleine kamer, dus er konden niet veel mensen in. Maar het waren leuke mensen.

Influencers?

Nee, mensen konden gewoon mailen dat ze wilden komen.

Het feest was in de studio van Henk Koorn van Hallo Venray. Die had naderhand vast spijt.

Hij vond het eigenlijk heel leuk, dat kwam wel goed uit. We waren ook blijven slapen en toen werden we om half elf wakker gespeeld door een poppunkband.

Wat had je liever gehad?

Iets met akoestische gitaren.

Een singer-songwriter.

En dan met de deur dicht, maar dat ik door het raampje nog net de hoed kon zien.

De b-kant van de single heet Real Men Drink Soft Lemonade. Wat is een echte man volgens jou?

Jezus, wat een vraag. Iemand die limonade drinkt?

Ben je meer een mannenmens of een vrouwenmens?

Goede vraag. Ik vind vrouwen heel leuk, maar mannen ook wel. Ik ga voor fifty-fifty. Gelijkheid, weet je.

Tot slot: wat zou je doen met honderd euro?

Een hele goedkope gitaar kopen. Die doen het meestal wel goed. Ik heb al een gitaar van honderd euro, dat is eigenlijk een van de fijnste gitaren.

Gaan we regelen.

Ja, is goed. Dan fiets ik nu verder naar school.

Bekijk de foto’s die Megan Bruinen maakte van het feest hieronder: